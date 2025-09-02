Plăți ilegale de 23 de milioane de euro, estimarea Greciei în cazul unei fraude majore cu bani europeni

Imagine ilustrativă cu bancnote de 50 de euro și un calculator. FOTO: Anastasiia Stiahailo | Dreamstime.com

Autoritățile elene estimează că minim 23 de milioane de euro din subvențiile agricole acordate de UE țării au fost plătite unor beneficiari care le-au solicitat în mod fraudulos, a declarat marți ministrul pentru protecția cetățenilor, Michalis Chrisochoidis, potrivit AFP.

Subvențiile agricole acordate Greciei au fost marcate de acuzații de corupție masivă, în condițiile în care există suspiciuni că ajutoarele au fost plătite ilegal unor beneficiari necalificați pentru accesarea fondurilor. Uniunea Europeană investighează situația.

Autoritățile din Grecia, care au lansat propria anchetă după izbucnirea scandalului, au examinat 6.354 de beneficiari de subvenție, iar la 1.036 dintre ei s-a ajuns la concluzia că au primit plăți ilegale, în valoare totală de 23 de milioane de euro, a precizat ministrul pentru protecția cetățenilor.

Concluziile au fost trimise instanțelor, care acum pot autoriza „confiscarea de active de la cei care au primit pe nedrept aceste subvenții”, a spus Michalis Chrisochoidis.

Potrivit ministrului, schema frauduloasă a presupus în prinicpal declarații false cu privire la terenurile agricole sau efectivele de animale.

Investigatorii UE percheziționaseră birourile din Atena ale instituției guvernamentale elene care gestiona plățile, OPEKEPE.

Ancheta UE a arătat un abuz de fonduri pe scară largă la OPEKEPE, acum închisă, care, potrivit guvernului, distribuia anual peste trei miliarde de euro, în principal sub formă de subvenții pentru 680.000 de fermieri.

În cea mai mare parte a perioadei investigate a fost la putere guvernul premierului conservator Kyriakos Mitsotakis, care a preluat mandatul în iulie 2019. Totuși, guvernul susține că frauda s-a întins pe zeci de ani.

Scandalul a dus la demisiile unui ministru și ale mai multor oficiali de rang înalt.

