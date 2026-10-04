Skip to content
Actualitate

Plecare bruscă de la OpenAI. Critici dure pentru companie. „Direcția actuală este inacceptabilă”

Alexandra Coșlea
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un responsabil cu siguranța de la OpenAI și-a dat demisia din companie, avertizând că cultura organizațională a acesteia este defectuoasă, caracterizată de un ritm alert, axată pe dezvoltarea rapidă, ceea sporește riscul de eșecuri.

  • Puteți deveni membru al HotNews Premium, dacă doriți să sprijiniți jurnalismul independent și – să nu ne ferim de cuvinte – dacă doriți să susțineți o presă europeană.  
  • Nu «cumpărați» o lună sau un an de abonament, ci contribuiți la un serviciu de vigilență publică de care beneficiem în comunitățile noastre, indiferent de opțiunile politice diverse.