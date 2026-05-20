Plecare din grupul parlamentar PSD și trecere la PNL: „Precizez că nu am fost membru PSD”

Deputatul Iosif-Florin Jianu a anunţat, miercuri, că îşi dă demisia din grupul parlamentar al PSD şi îşi continuă activitatea alături de PNL, scrie Agerpres.

Iosif-Florin Jianu a informat Biroul permanent al Camerei Deputaţilor că, începând de miercuri, îşi va continua activitatea în grupul parlamentar al PNL.

Jianu este deputat de Galaţi şi a fost ales pe listele electorale ale S.O.S. România, iar din iunie 2025 s-a afiliat grupului PSD.

„Astăzi am decis afilierea mea la Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal din Camera Deputaților. Este o decizie asumată, într-un context politic în care consider că România are nevoie de stabilitate, seriozitate și de o voce clară în favoarea parcursului european și euroatlantic al țării noastre. Cred într-o Românie modernă, respectată în Uniunea Europeană, capabilă să își apere interesele naționale prin dialog, investiții, dezvoltare și parteneriate solide cu aliații noștri occidentali.

Precizez faptul că nu am fost membru al PSD, ci deputat afiliat acelui grup parlamentar, iar colaborarea avută până acum a fost una instituțională, bazată pe proiecte și pe responsabilitatea față de cetățeni. Voi continua să susțin proiectele importante pentru oameni, cu aceeași seriozitate și consecvență, convins că România are nevoie de mai puțină tensiune și mai multă construcție”, a scris Jianu pe Facebook.