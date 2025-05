Plecat din țară acum 26 de ani, când primea doar 200 de euro pe lună, Andrei face o comparație între cât câștigă acum un muncitor din România și unul din Franța: „Se vede o dezvoltare”

Andrei Silaghi are o afacere de comerț cu mașini, în Franța, iar în weekend vinde mici și langoși dintr-o rulotă, la Strasbourg, scrie site-ul Start-Up Cafe.

Andrei este originar din Satu Mare și a plecat în străinătate din anul 1999, după liceu. „Atunci, era foarte greu să ajungi într-o țară europeană, într-o țară dezvoltată” – a rememorat el, într-un scurt dialog cu reporterul StartupCafe.ro, la Strasbourg.

La fel ca județul Satu Mare, Strasbourgul este tot la graniță. Andrei s-a stabilit la Strasbourg unde are și firma de comerț cu masini. Dar garajul este la Kehl, peste graniță, pentru că în micul oraș din Germania sunt mai ieftine chiriile. Strasbourg și Kehl sunt legate printr-o linie de tramvai comună, dacă nu ești atent, nici nu-ți dai seama că ai trecut în altă țară.

În dialogul cu Start-Up Cafe, românul a explicat diferențele între mediul de afaceri din România și Franța.

„Mi se pare mult mai simplu decât în România. Aici, dacă ai nevoie de o autorizație, mergi într-un singur loc, nu trebuie să te duci în cinci locuri pentru cinci permise – de la Sanepid, de la igienă etc. Mergi la Chambre de Métiers și poți să faci totul, ei te îndrumă. Avem multe facilități fiscale. De exemplu, la o cifră de afaceri până în 70.000 de euro pe an, noi nu avem nevoie de casă de marcat, nu suntem obligați să dăm bon fiscal. Iar dacă un client are nevoie de bon pentru că îi trebuie pe firmă, îi dăm scris la mână și ștampilat. Taxele le plătim, 16%, dar fiind 16% pe profit nu cred că rentează pentru cineva să trișeze. Având în vedere că e o afacere micuță, de familie, nu văd de ce să trișezi, de ce să-ți faci singur probleme. Poate să vină un control ascuns, să vadă că au venit 100 de clienți și tu declari că ai vândut de 100 de euro, ți-ai săpat singur groapa, pentru ce? Nu văd niciun rost”, spune acesta.

„Despre România, multe nu mai știu. Din câte am văzut eu, față de ce a fost acum 10-20 de ani, se vede o dezvoltare. Unul care este acasă poate nu vede acea dezvoltare pe care o văd eu în România. Dar dezvoltarea se vede, este destul de frumoasă, din punctul de vedere a infrastructurii. Când am plecat eu, un salariu era undeva la 200 de euro, dacă îmi amintesc. Bănuiesc că acum, un muncitor de fabrică ajunge la 700-800 de euro salariu, în România. În Franța, un muncitor din uzină pornește cu salariu de 1450 de euro, dar depinde și de câte ore suplimentare face, cu cât muncești mai mult, cu atât mai mult primești. Ușor nu este niciunde”, spune acesta.