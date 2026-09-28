O „chestiune imperativă” pentru Nicușor Dan. PNL pregătește o mutare la CCR dacă nu vor fi convocate anticipate după ce pică guvernul Mureșan

Deputatul PNL Alexandru Muraru a anunțat, luni, că partidul ia în calcul să se adreseze Curții Constituționale a României (CCR) dacă președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate în eventualitatea în care Parlamentul respinge guvernul Mureșan la votul de miercuri.

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat astăzi, într-un interviu acordat Digi24, că „în momentul de față” are „170 de voturi ale celor trei partide care susțin acest guvern, Partidul Național Liberal, USR și UDMR, și rezultate foarte bune ale discuției cu grupul minorităților”.

Pentru ca el și guvernul său să fie învestiți, Siegfried Mureșan va avea nevoie de susținerea a cel puțin 233 de parlamentari la votul de miercuri din plenul Parlamentului. Audierea miniștrilor propuși a început astăzi.

Tot astăzi, la interviurile Adevărul, Alexandru Muraru a spus că PNL ia în calcul să se adreseze CCR în cazul în care guvernul Mureșan este respins de Parlament, iar președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate.

„Constituționaliștii noștri, cu care am discutat, spun în felul următor, că aceasta nu este doar o opțiune a președintelui, foarte personală și lipsită de consecințe, ci devine o chestiune imperativă că președintele trebuie să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate”, a declarat liberalul.

Constituția prevede, la Articolul 89, că președintele Nicușor Dan „poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”.

Muraru: „Președintele este obligat să convoace alegerile anticipate”

Alexandru Muraru susține că, atunci „când Constituția s-a construit”, ideea a fost aceea de a pune „un termen rezonabil” pentru învestirea guvernelor.

„Or dacă acest termen nu mai este rezonabil și, practic, în momentul de față se întrunesc aceste condiții, și noi știm că și celelalte condiții sunt întrunite, adică nu există nici de jure, nici de facto posibilitatea construcției unui guvern, președintele este obligat să convoace alegerile anticipate, fie pentru că ne îndreptăm spre un blocaj enorm, pe care România nu l-a mai avut în 37 de ani, fie că putem solicita Curții Constituționale să evalueze această chestiune în deblocarea situației, invocând un conflict de natură constituțională”, a adăugat deputatul PNL.

Întrebat dacă PNL are de gând să se adreseze CCR într-un astfel de scenariu, Muraru a răspuns: „Luăm în calcul această chestiune”.

„Președintele are în fața sa Constituția, pe care o interpretează așa cum consideră domnia sa. Noi, pe de altă parte, vedem altfel aceste lucruri și considerăm că această convocare a alegerilor anticipate devine o chestiune imperativă în perioada următoare, dacă guvernul Mureșan nu trece de votul de învestitură al Parlamentului”, a continuat liberalul.

El a precizat că președintele Nicușor Dan „nu trebuie suspendat și Partidul Național Liberal nu susține o suspendare, doar că avem o divergență de opinii în ceea ce privește interpretarea Constituției și chemăm Curtea Constituțională a României să decidă asupra acestui prezumptiv conflict constituțional”.

„Dacă guvernul Mureșan nu este învestit, vă spun că radicalizarea va continua și va fi și mai profundă, cel puțin din partea PNL și a USR, în sensul în care noi nu vom vota nicicum un guvern construit în jurul PSD sau cu miniștri PSD, sau cu un surogat de guvern care să aibă de fapt un control la PSD, deci șansele ca România să aibă un guvern în perioada următoare, dacă guvernul Mureșan nu trece de votul Parlamentului, scad, nu cresc”, a mai declarat Alexandru Muraru.