Liberalii discută despre inițierea unui proiect de reformă administrativ-teritorială separat de cel propus de PSD, a anunțat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.

Liderul liberal a confirmat marți că „există discuții în Partidul Național Liberal privind acest lucru”. Potrivit surselor HotNews din PNL, ideea a fost deja discutată în grupurile parlamentare ale partidului.

„N-am văzut o reformă susținută de PSD în ultimii 36 de ani decât în fața camerelor”

Într-o conferință de presă susținută marți în Parlament, liderul PNL a criticat propunerile PSD de reformă, despre care consideră că nu răspund nevoilor cetățenilor.

„Partidul Social Democrat este incompatibil cu cuvântul reformă în general. N-am văzut o reformă care să fie susținută în ultimii 36 de ani de către PSD decât la nivel teoretic, în fața camerelor de luat vederi, iar ulterior au găsit motive să nu le aplice. În realitate, această reorganizare nu are nicio legătură cu nevoile comunităților și cu serviciile publice, ci doar cu ideea de a-și da jos propriul guvern”, a declarat Ionel Bogdan marți, în Parlament.

Ionel Bogdan acuză PSD că s-a opus reorganizării administrativ-teritoriale atunci când a fost propusă de Ilie Bolojan.

„Programul de guvernare prevedea, spre exemplu, eficientizarea companiilor de stat sau reorganizarea administrativ-teritorială pentru comunele sub 1500 de locuitori, pentru că atât s-a putut obține la momentul respectiv. Din păcate, nici aceste lucruri nu au fost aplicate, pentru că atunci când a venit termenul pentru comasarea comunelor, PSD s-a împotrivit, spunând că Ilie Bolojan doar vrea să taie. Ei, iată că octombrie, PSD a venit cu o reformă administrativ teritorială cu comasarea voluntară a comunelor sub 1500 de locuitori”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL.

Cu toate acestea, liberalii nu exclud să voteze proiectul propus de social-democrați, dacă forma finală ce va fi prezentată public va fi considerată potrivită. Cât despre susținerea moțiunii de cenzură pe care UDMR a anunțat-o în cazul în care PSD își va angaja răspunderea pe proiectul reorganizării, liberalii nu au luat încă o decizie.

Criteriile anunțate de PSD pentru reforma administrativ-teritorială

În urmă cu o săptămână, europarlamentarul PSD Dragoș Benea a anunțat oficial reforma pe care o coordonează.

„Undeva între 15.000 și 18.000 de aleși locali s-ar putea să nu mai fie din 2028 încolo consilieri, primari, viceprimari. Sunt cheltuieli de funcționare, cheltuieli de mentenanță care nu vor mai fi, dar sunt calcule complicate unde chiar trebuie să folosim baze de date publice ca să putem avansa o cifră cât mai corectă”, a declarat Benea, care conduce comisia PSD pentru reforma administrativă.

În urma scrutinului din 2024 au fost aleși 3.186 de primari și aproape 40.000 de consilieri locali.

Benea a precizat tot atunci că se iau în calcul mai multe scenarii privind comasările. Vizate inițial au fost localitățile care au sub 1.500 de locuitori, însă acum simulările se fac până la 3.000 de locuitori. Este vorba de 1.700 de localități, în total. De asemenea, în calculele social-democraților intră și orașele sub 10.000 de locuitori.

Dragoș Benea a declarat că în planul PSD se au în vedere șase criterii de la care pornesc simulările:

Populația