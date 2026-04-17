PNL mută după PSD. Decizia luată de partid, în așteptarea votului de luni al social-democraților

PNL a stabilit primul pas de după ședința PSD de luni, de la ora 17:00, în care, conform surselor HotNews, social-democrații urmează să îi retragă sprijinul politic premierului. Liberalii se vor întâlni într-o ședință marți, de la ora 10:00, la Parlament, conform surselor politice ale HotNews.

Ședința de marți a PNL este una de Birou Politic Național (BPN), forul de conducere al partidului.

Spre deosebire de ședințele obișnuite ale acestui for, marți au fost chemați să ia parte la întâlnire și parlamentarii partidului, primarii PNL de municipii și președinții de Consilii Județene din partea liberalilor, conform surselor HotNews.

Ședința liberalilor va avea loc în Parlament, la fel ca ședința PSD de luni. Liderii PNL se vor întâlni la grupul PNL din Parlament, conform surselor HotNews.

În cadrul ședinței, PNL va stabili pașii următori în contextul în care PSD va decide că nu mai vrea să continuie la guvernare alături de Ilie Bolojan.

PSD decide luni dacă rupe Coaliția

Aproximativ 5.000 de membri ai PSD vor vota, în 20 aprilie, dacă îi vor retrage sau nu susținerea politică premierului Bolojan în cadrul consultării pe care Sorin Grindeanu a anunțat-o prima oară acum mai bine de 5 luni, la începutul lui decembrie. Au fost stabilite și detaliile despre cum se va desfășura consultarea.

Liderii PSD se așteaptă ca votul să fie, într-o măsură covârșitoare, pentru retragerea sprijinului lui Bolojan.

Apoi, dacă după retragerea sprijinului politic premierul nu-și va da demisia până la ședința de Guvern care are loc de obicei joia, unul dintre principalele scenarii luate în calcul de social-democrați este retragerea miniștrilor din Guvern, nu și a secretarilor de stat sau a prefecților.

Liderii PSD au început să posteze pe Facebook mesaje prin care numără zilele până când vor vota la referendumul intern la care se va vota dacă partidul continuă cu premierul Ilie Bolojan. „Ajunge. Până aici. În 3 zile votez la momentul adevărului”, așa sună mesajele social-democraților.

Pe paginile de Facebook ale mai multor membri PSD, dar și pe cele ale organizațiilor din țară au apărut mesaje care prevestesc consultarea internă care va avea loc lunea viitoare, pe 20 aprilie.

„Ajunge. Până aici. În 3 zile votez la momentul adevărului. Din toată țara. Cu o singură voce”, le transmit social-democrații votanților.