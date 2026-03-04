PNL răspunde acuzelor PSD legate de buget: „Trebuie să încetăm să ne mințim singuri/ O tentativă de a rescrie realitatea politică”

PNL a transmis, printr-o postare pe Facebook, că social-democrații nu au venit în coaliție cu surse de finanțare pentru măsurile de solidaritate pe care le-au propus, acuzând PSD că încearcă să transfere responsabilitatea întârzierii reformelor către partenerii de guvernare.

Poziția PNL vine după ce, în ședința coaliției de miercuri, nu s-a ajuns la un acord privind bugetul de stat pe anul 2026, la care s-a adăugat o postare pe contul de Facebook al PSD în care premierul Ilie Bolojan a fost acuzat că blochează adoptarea bugetului de stat prin includerea în proiect a unor lucruri care nu au fost agreate în cadrul coaliției.

„PSD să vină cu soluții”

„Pentru pachetul social au fost propuse sume la nivelul celor alocate și anul trecut – 1,7 miliarde de lei, destinate pensionarilor. Până la atingerea totalului sumei cerute de PSD și pentru alte categorii, vor fi accesate fonduri europene prin programe sociale. Este ușor să vii cu propuneri de cheltuieli fără să identifici surse realiste de finanțare”, se spune în mesajul PNL.

Liberalii au respins și acuzația social-democraților legată de reducerea banilor pentru primării, spunând că doar 25 de primării din 3.000 vor avea bugetul mai mic decât în 2025, mai ales că vor avea la dispoziție mai multe instrumente de a obține venituri din taxele locale. PNL precizează că investițiile vor beneficia de 6 miliarde prin programul „Anghel Saligny”, la care se adaugă sumele de cofinanțare a proiectelor derulate prin PNRR.

„Obiectivul este un buget realist. Trebuie să încetăm să ne mințim singuri, adâncindu-ne în datorii cu dobânzi tot mai mari. Cine ar fi avut propuneri alternative de finanțare le-ar fi prezentat în săptămânile de discuții, ceea ce nu s-a întâmplat. Deocamdată, Partidul Național Liberal constată, încă o dată, tentativa PSD de a rescrie realitatea politică din interiorul coaliției și de a transfera responsabilitatea pentru întârzierile reformelor către ceilalți parteneri de guvernare. În loc să susțină aceste reforme, PSD a preferat, de multe ori, să joace simultan rolul de partid de guvernare și de partid de opoziție”, susține PNL.

Liberalii își acuză partenerii de guvernare că alimentează incertitudinile și instabilitatea într-o perioadă în care România are nevoie de predictibilitate și reforme

„Dacă PSD dorește într-adevăr stabilitate și reforme, să vină cu soluții. A respinge orice propunere nu ține loc de viziune. Solicităm PSD să nu uite că cei cărora le cerem să facă sacrificii de aproape un an se așteaptă să nu mai promitem, pe datorie, bani pe care nu îi avem sau pe care îi împrumutăm la costuri foarte ridicate”, se mai spune în postarea celor de la PNL.

Ce s-a întâmplat în ședința coaliției de azi

Ședința coaliției de miercuri s-a terminat după trei ore de discuții despre buget. Surse care au participat la ședință au explicat pentru HotNews că liderii formațiunilor de la guvernare vor consulta membrii de partid pentru a cere un acord pentru noile principii rezultate din discuțiile de azi.

Ca să se consulte cu partidele, președinții trebuie să primească noua formă, lucru care se va întâmpla în cursul zilei de azi, potrivit informațiilor HotNews.

Apoi, liderii se vor întâlni din nou, luni. Abia după proiectul poate intra pe circuitul de adoptare, spun surse. Reprezentanții partidelor de la guvernare și-au propus ca până la finalul săptămânii viitoare să pună bugetul în transparență.

Tot azi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare le-a propus liderilor PSD 1.7 miliarde de lei pentru pachetul de solidaritate, însă social-democrații au refuzat. Nazare a spus și că restul de bani pentru programe sociale ar putea fi acoperite din fonduri europene. PSD a transmis că nu vor renunța la niciuna dintre măsurile incluse în pachetul de solidaritate care valorează aproximativ 3.4 miliarde de lei, adică dublu față de cât este dispus să aloce Ministerul Finanțelor.

Măsurile cerute de PSD

Concret, PSD a solicitat ca în buget să fie inclus un pachet de măsuri de solidaritate.

E vorba despre un pachet de ajutoare financiare „în două tranșe egale, aprilie și decembrie, pentru 2.8 milioane de persoane”:

1.000 de lei pentru 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei;

800 de lei pentru 497 mii de pensionari cu venituri între 1.501-2.000 de lei;

600 de lei pentru 612 mii de pensionari cu venituri între 2.001- 3.000 de lei.

Doar aceste ajutoare reprezintă aproximativ 1,7 miliarde de lei.

Printr-o postare pe Facebook, PSD acuză că „Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat”.

Ei transmit că Bolojan a inclus în proiectul de buget, care nu a fost încă finalizat, o serie de prevederi cu care restul partidelor de la guvernare nu sunt de acord. Printre ele se numără, potrivit postării social-democraților, subfinanțarea pachetului de solidaritate cerut de PSD, tăierea investițiilor, „confiscarea” la bugetul de stat „a unei părți consistente din sumele cuvenite autorităților locale”.

„Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliție, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare”, mai transmite PSD.

Ei anunță că imediat după ce vor primi noua formă a bugetului, conducerea PSD se va reuni într-o ședință pentru a decide „acțiunile politice care se impun”. Conform informațiilor HotNews, ședința PSD va avea loc săptămâna viitoare, luni.