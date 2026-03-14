Afaceristul care a construit buncăre pentru Mark Zuckerberg și Andrew Tate spune că e asaltat cu cereri: „Nu am mai văzut așa ceva”

„Vreți un adăpost anti-bombe sau un adăpost anti-tornade?”, întreabă antreprenorul texan Ron Hubbard. „Anti-bombe”, pentru 10 persoane, răspunde un client din Florida, relatează AFP și La Libre.

„Am constatat o creștere puternică a cererii de la începutul războiului din Iran, în principal în țările din Golf”, a relatat Hubbard, în vârstă de 63 de ani, într-un interviu acordat AFP. „În mod ironic, ne-am deschis birouri la Dubai pe 26 februarie, cu 48 de ore înainte de începutul războiului; momentul ales a fost ideal, ceea ce ne permite să răspundem cererii”, a adăugat acesta.

Atlas Survival Shelters, compania pe care Hubbard o conduce din micuțul oraș texan Sulphur Springs, a primit apeluri din Qatar, Pakistan și Dubai doar într-o dimineață. În Dubai, un client dorește un adăpost care i-ar permite să supraviețuiască timp de cinci ani.

În pofida asigurărilor date de președintele Donald Trump că atacul american împotriva Iranului va fi unul de scurtă durată, bombardamentele constante îi fac pe mulți oameni din Golf să își dorească un adăpost sigur.

„Cererea pentru acest tip de produs este la cel mai ridicat nivel, nu am mai văzut așa ceva până acum”, a mai declarat Hubbard.

Americanii cumpără tot mai multe buncăre

Pentru a răspunde cererii de pe piețele externe, Atlas acordă licențe unor companii locale, iar atunci când se încheie un contract, o parte din personalul său se deplasează la fața locului pentru a superviza lucrările, ceea ce permite reducerea costurilor.

Însă cererea nu provine doar din țările aflate sub bombe. Ea crește și în Statele Unite.

În curtea fabricii, aproximativ 20 de adăposturi, asemănătoare unor containere din oțel, sunt gata să fie expediate. Alte patruzeci de comenzi sunt în curs de producție, iar Ron Hubbard estimează că doar în următoarele două luni compania sa ar putea realiza o cifră de afaceri mai mare decât cea din ultimii trei ani la un loc.

Hubbard urmărește pe YouTube instalarea unuia dintre adăposturile mai modeste fabricate de compania sa, FOTO: Mark Felix / AFP / Profimedia Images

Atlas lucrează în prezent la un buncăr pentru Andrew Tate, a construit unul pentru youtuber-ul MrBeast, un altul în California pentru Kim Kardashian, iar miliardarul Mark Zuckerberg a comandat de asemenea un proiect de la Hubbard, asamblat de o companie locală. Toți făcuseră comenzile cu mult înainte de începutul războiului.

Cât costă un buncăr de bază

Un adăpost de bază, conceput pentru ca patru persoane să poată rămâne până la o săptămână sub pământ, în grădina lor, și să reziste bombardamentelor și radiațiilor, costă aproximativ 25.000 de dolari.

Cele mai sofisticate, concepute pentru a supraviețui ani de zile, pot costa câteva milioane de dolari, în funcție de cantitatea de hrană, energie și apă stocată.

„Depinde dacă vă pregătiți pentru sfârșitul lumii sau pentru Armageddon, ori dacă vă pregătiți pentru o ploaie de rachete, așa cum au făcut majoritatea israelienilor”, explică Hubbard, care subliniază că oferă adăposturi pentru toate scenariile posibile.

Structurile pot fi construite din beton direct pe teren sau fabricate din metal în fabrica din Texas, apoi livrate clientului.

„Un adăpost împotriva căderilor radioactive necesită doar un metru adâncime. Nu adăpostul în sine vă protejează de radiații, ci pământul și betonul care îl acoperă”, a explicat el pentru AFP.

„Dar mie îmi place să merg cât mai adânc posibil și cobor la doi sau trei metri sub pământ, în caz că ar exista tiruri de artilerie”, a adăugat acesta.

Buncărele sofisticate construite de Atlas Survival Shelters pot costa milioane de dolari, FOTO: Mark Felix / AFP / Profimedia

Confort pentru așteptarea sfârșitului lumii

Adăposturile sunt dotate cu o ușă principală etanșă și cu o cameră de decontaminare, unde persoanele pot face duș dacă au fost expuse unui mediu contaminat.

În funcție de buget, interiorul poate semăna cu cel al unui apartament: living cu televizor, dormitor, bucătărie, spălătorie, baie. Unele adăposturi includ și o încăpere pentru depozitarea armelor.

Ideea este ca acesta să fie conectat la o sursă de energie, să dispună de baterii de rezervă, să stocheze și să filtreze apa și să aibă o conexiune la internet.

În caz de pană de curent, sistemul de ventilație al buncărului poate fi acționat manual cu ajutorul unei manivele.

„Nimeni nu mai crede că cineva este nebun pentru că are nevoie de un adăpost antiaerian, mai ales având în vedere viitorul incert care ne așteaptă”, a conchis afaceristul în interviul pentru AFP.