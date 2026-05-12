PNL tocmai a eliminat de pe masă un alt scenariu privind viitorul guvern: „Decizia Biroului Politic Naţional este foarte clară”

PNL nu va face parte din niciun Guvern alături de PSD, indiferent dacă premierul este tehnocrat, a declarat, marţi, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, scrie Agerpres.

„Noi am avut poziţia foarte clar stabilită. PNL nu va face parte din niciun Guvern alături de PSD. Poziţia rămâne aceeaşi indiferent dacă este un premier tehnocrat. Câtă vreme PSD este în Guvern, PNL nu poate face parte din acel Guvern. Este decizia Biroului Politic Naţional foarte clară”, a precizat Abrudean.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi că variante de Guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puţine, menţionând că varianta unui premier tehnocrat este „un scenariu care are şanse”.

Nicuşor Dan a menţionat că are în minte variante de premieri tehnocraţi, dar nu le-a avansat. „În mintea mea, da, dar nu le-am avansat, nu le-am avansat pentru că le voi avansa în momentul în care va exista o formulă majoritară pentru asta”, a explicat şeful statului.

Preşedintele va convoca joi sau luni consultările formale cu partidele şi îi va chema şi pe reprezentanţii AUR.