PNRR: Nouă investiție de 3,4 milioane dolari pentru un startup românesc de combatere a comportamentului toxic de pe platformele de jocuri video

Startup-ul românesc VoicePatrol, care ajută la combaterea comportamentelor și incidentelor toxice la care sunt supuși copiii și alți utilizatori ai platformelor online de jocuri video, a obținut acum o nouă finanțare, de 3,4 milioane de dolari, de la fonduri de investiții, inclusiv cu susținere din bani europeni.

Runda de investiții este condusă de fondul românesc de capital de risc GapMinder, care a obținut capital inclusiv din fondurile europene alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

La runda de finanțare au mai participat fondurile de investiții Impact Ventures, Ollin Ventures și The Build Fund.

Cu banii obținuți, VoicePatrol va accelera extinderea internațională și dezvoltarea tehnologiei sale bazate pe inteligență artificială.

Startup-ul românesc permite studiourilor de gaming să detecteze și să gestioneze în timp real toxicitatea severă din chat-ul vocal, pe PC, console și VR, făcând diferența între comportamentul nociv și „trash talk”-ul specific competițiilor.

Aproape toate incidentele de toxicitate severă din chat-ul vocal rămân nedetectate atunci când studiourile se bazează în principal pe sesizările jucătorilor și pe conversațiile semnalate manual, potrivit datelor colectate din jocuri care folosesc VoicePatrol.

VoicePatrol susține că „reduce toxicitatea severă cu 55%-75% în decurs de trei săptămâni, reducând în același timp costurile de moderare cu 30%-70% și extinzând acoperirea la 100% din lobby-urile publice”.

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