Poate Donald Trump să retragă SUA din NATO, așa cum amenință?

Președintele american Donald Trump a transmis cel mai clar semnal al său de până acum că intenționează să retragă Statele Unite din NATO, o perspectivă care a ridicat îngrijorări în Congresul de la Washington încă de dinainte ca el să revină la putere. Însă experții spun că legislația adoptată pentru a împiedica tocmai o astfel de mutare nu este infailibilă.

Retragerea SUA din Alianța Nord-Atlantică este „dincolo de orice reconsiderare”, a repetat Trump într-un interviu publicat miercuri de The Telegraph, deși în alte comentarii făcute pentru publicația britanică a spus doar că înclină „puternic” înspre o astfel de decizie.

Îngrijorat de perspectiva întoarcerii sale la Casa Albă, Congresul SUA a adoptat o lege care să împiedice orice președinte american să ia o astfel de decizie unilaterală.

Senatorul democrat Tim Kaine și republicanul Marco Rubio, actualul secretar de stat al lui Trump, au depus în 2023 un proiect de lege care prevede că orice decizie prezidențială de a ieși din NATO trebuie să aibă fie aprobarea a două treimi din Senat, fie să fie autorizată printr-un act al Congresului.

Ce prevede legea adoptată de Congresul SUA privind retragerea din NATO

În cele din urmă, proiectul legislativ în cauză a fost inclus în Legea de Autorizare a Apărării Naționale pentru Anul Fiscal 2024 (H.R.2670). Actul legislativ respectiv a fost adoptat de Congres în decembrie 2023 într-un vot în mare parte bipartizan, cu 310 voturi „pentru” și 118 „împotrivă”, după cum relata CBC la momentul respectiv.

Legea a fost adoptată de Camera Reprezentanților, după ce anterior trecuse de votul Senatului. Fostul președinte democrat Joe Biden a promulgat-o în data de 22 decembrie 2023, ea devenind oficial lege a SUA.

Aceasta stipulează că niciun președinte nu poate suspenda, încheia, denunța sau retrage Statele Unite din NATO fără fie un act al Congresului, fie aprobarea a două treimi din Senatul SUA, așa cum au propus inițial senatorii Kaine și Rubio.

De asemenea, prevede că un președinte trebuie să notifice Congresul cu 180 de zile înainte de a iniția un plan de retragere, printre alte condiții.

Experții în drept au avertizat că administrația Trump poate încerca să ocolească legea

Mai mulți experți în drept consultați de Politico în noiembrie 2024, la câteva zile după noua victorie a lui Trump la alegerile prezidențiale, au avertizat că acesta ar putea încerca să ocolească mecanismul de protecție al Congresului privind NATO, invocând autoritatea prezidențială asupra politicii externe.

Liderul republican a folosit această abordare pentru a evita restricțiile impuse de Congres asupra retragerii din tratate atât în timpul primului său mandat de președinte, cât și ulterior, în al doilea.

Legea „nu este etanșă”, a declarat pentru Politico Scott Anderson, cercetător la think tank-ul Brookings Institution. Totuși, a spus el, legea creează un conflict constituțional direct cu Congresul dacă un președinte încearcă să retragă SUA din NATO.

„Nu este un caz clar și simplu; este vorba despre Congresul care îți spune că nu poți face asta, iar dacă ignori Congresul, va trebui să ne confruntăm în instanță în legătură cu acest lucru”, a declarat Anderson.

Însă Curtis Bradley, profesor distins la Facultatea de Drept a Universității Chicago, a afirmat că nu este clar dacă Congresul ar avea calitatea juridică de a-l acționa în judecată pentru ignorarea legii, dacă el ar declara pur și simplu că retrage Statele Unite din NATO.

Un caz juridic neclar

Curtea Supremă a SUA a considerat, în general, că conflictele instituționale dintre ramurile puterii sunt chestiuni politice, care ar trebui rezolvate prin procesul politic, nu prin intervenția instanțelor.

„Pentru ca problema să fie judecată, ar trebui să existe cineva care are calitatea juridică de a intenta acțiunea”, a spus Bradley. „Singura parte la care mă pot gândi că ar putea avea această calitate ar fi chiar Congresul, dar nu este clar că republicanii din Congres ar susține o astfel de acțiune”, a adăugat el.

Anderson a mai explicat că, deși Congresul ar avea cea mai solidă poziție pentru a intenta o acțiune privind retragerea prezidențială din NATO, militarii sau persoane private – precum americani care dețin proprietăți în state membre NATO – ar putea avea anumite argumente, însă acestea sunt mai puțin sigure.

O altă posibilitate, a spus el, este ca doar una dintre camerele Congresului să încerce să acționeze în judecată administrația prezidențială, dacă congresmenii din ambele nu ajung la un acord în acest sens.

Experții în drept consideră însă că, dacă o astfel de situație ar ajunge pe masa Curții Supreme, nu este clar cine ar câștiga, deoarece chestiunea constituțională este neclară. Congresul nu a formulat niciodată o contestare juridică directă împotriva unui președinte care s-a retras dintr-un tratat.

„Este un teren juridic foarte disputat și nu este 100% clar”, a spus Anderson.

Asta nu înseamnă că o retragere, dacă Donald Trump ar reuși să o inițieze, s-ar produce rapid.

Conform tratatului NATO, un stat membru trebuie să transmită o „notificare de denunțare” pentru a-i informa pe ceilalți membri despre decizie. Calitatea de membru a țării nu încetează oficial decât după o perioadă de așteptare de un an.