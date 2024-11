Donald Trump va fi al 47-lea președinte al Statelor Unite

Republicanul Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale din Statele Unite și se va întoarce la Casa Albă pentru un nou mandat, după cel din perioada ianuarie 2017 – ianuarie 2021, potrivit calculelor făcute de mai multe mari instituții media.

După ce miercuri mai devreme Fox News l-a dat câștigător, a existat o pauză mai mare în care cele mai importante publicații și televiziuni au așteptat și mai multe calcule și estimări.

Apoi CNN a anunțat că Donald Trump a obținut destule voturi pentru a ajunge iar în Biroul Oval, televiziunea americană fiind urmată în cascadă de agenții și mari publicații precum Reuters, Associated Press, New York Times, Washington Post, BBC sau The Guardian.

Potrivit celor mai noi estimări ale instituțiilor media menționate, el are la acest moment între 276 și 279 de voturi în Colegiul Electoral, în condițiile în care avea nevoie de 270 de astfel de voturi pentru a fi ales președinte al Statelor Unite.

El a trecut peste pragul celor 270 de voturi necesare după ce a câștigat în Wisconsin, unul dintre statele decisive (swing states).

Perdanta alegerilor prezidențiale, Kamala Harris, are la ora publicării acestei știri între 219 și 224 de voturi în Colegiul Electorilor.

„Valul roșu” le-a adus republicanilor președinția și Senatul

Trump a condus „valul roșu” de la alegerile de marți, în care majoritatea din Senat a trecut în mâinile republicanilor, care la acest moment conduc și în cursa pentru controlul Camerei Reprezentanților.

După această rundă de alegeri, în care au fost scoase la vot și o treime dintre fotoliile din Senatul american, republicanii vor avea cel puțin 51 de locuri și – implicit – majoritatea.

În Camera Reprezentanților unde toate mandatele au fost puse în joc, la ora publicării acestei știri scorul era – potrivit CNN – de 201 la 177 în favoarea republicanilor, în condițiile în care pentru a obține majoritatea este nevoie de 218 locuri.

Donald Trump a pierdut alegerile din 2020 în fața democratului Joe Biden, dar a obținut acum o revanșă mare în fața vicepreședintei acestuia, Kamala Harris, cu un avans de milioane de voturi ale americanilor.

Cu mult înainte de a candida de trei ori consecutiv la președinția SUA, Donald Trump a fost cel mai extravagant miliardar american. Viața mogulului imobiliar din New York a fost prezentată în toate tabloidele și la televizor în deceniile care au precedat improbabila sa candidatură la Casa Albă.

Renumele și stilul nefiltrat de campanie l-au ajutat să învingă politicieni experimentați, însă nenumăratele controverse din primii patru ani petrecuți la Casa Albă l-au făcut să piardă bătălia pentru un al doilea mandat consecutiv. Acum în vârstă de 78 de ani, republicanul a sfidat din nou șansele, organizând o revenire politică uimitoare care l-a adus din nou în Biroul Oval.

Republicanii au câștigat și controlul asupra Senatului SUA, deţinut până acum de democraţi, prin victorii în Virginia de Vest și Ohio, asigurându-se că partidul lui Donald Trump va controla cel puțin o cameră a Congresului anul viitor.

