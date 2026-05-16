„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României” / Răspunsul președintei Republicii Moldova, întrebată despre unirea cu România

Maia Sandu a fost întrebată de fostul președinte al Estoniei Toomas Hendrik Ilves de ce nu înfăptuiește unirea Republicii Moldova cu România. „Avem acum mai mult sprijin popular pentru integrarea în UE și aceasta este calea pe care o urmăm”, a răspuns ea, conform Ziarului de Gardă.

Dialogul a avut loc la un eveniment dedicat politicii externe și de securitate desfășurat anual la Tallinn.

„(…) Noi avem o susținere populară mai mare pentru integrarea în UE. Acest lucru s-a văzut la referendum. Așadar, continuăm cu integrarea în UE, am lucrat la angajamentele noastre, iar acest lucru fost recunoscut în rapoartele UE.

Sperăm că UE ne va ajuta să continuăm pe acest drum. Dar da, vom face totul pentru a ne păstra oamenii în siguranță și pentru a ne menține țara parte a lumii libere. Aceasta este sarcina noastră principală și vom găsi toate modalitățile pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă (…)”, a declarat Maia Sandu, întrebată de fostul președinte al Estoniei Toomas Hendrik Ilves de ce nu înfăptuiește unirea Republicii Moldova cu România.

Ulterior, în discuție a intervenit președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, care a spus că Maia Sandu „poate va deveni într-o zi președinta României”, scrie Ziarul de Gardă. El a afirmat că Maia Sandu ar fi „un președinte grozav, indiferent de țară”.

Momentul a continuat cu răspunsul președintei Sandu, care a stârnit zâmbete în sală: „Vă mulțumesc foarte mult! Mi-ar plăcea să mă ocup puțin de grădinărit după ce termin cu toate acestea”. La rândul ei, moderatoarea panelului de discuții a intervenit: „Poți face grădinărit și în România”.

Președinta Maia Sandu se află, sâmbătă, într-o vizită la Tallinn, la invitația președintelui Estoniei, Alar Karis.