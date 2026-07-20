Podul de la Brăila, din nou în lucru. Cât durează noile restricții

Șoferii care traversează Podul de la Brăila vor circula pe o singură bandă pe sensul spre Jijila timp de trei săptămâni, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău.

Măsura se aplică de luni, 20 iulie, pe banda 1 a sensului Brăila – Jijila (km 4+200 – km 6+660), pentru lucrări la un canal drenant. Traficul este deviat pe banda 2.

Restricția va fi menținută până la data de 10 august.

Reprezentanții DRDP Buzău le recomandă șoferilor să reducă viteza în zona șantierului, să respecte semnalizarea temporară și să păstreze distanța față de vehiculul din față, deoarece traficul poate fi îngreunat. De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să evite manevrele bruște și să adapteze stilul de condus la condițiile de la fața locului.

Podul peste Dunăre de la Brăila a fost inaugurat oficial și deschis circulației pe 6 iulie 2023. De atunci, podul a fost măcinat de probleme: de la infiltrațiile de apă apărute în blocul de ancoraj al cablurilor podului, la denivelări apărute în straturile de asfalt în perioada verii, la curiosul caz al șuruburilor care nu erau strânse în parapetele de protecție.