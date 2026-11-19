Podul care leagă peninsula Crimeea de Rusia continentală de a fost atacat din nou, a anunțat miercuri seară un oficial rus local, la două zile după loviturile ucrainene care au avariat grav această infrastructură, scrie AFP, preluată de Agerpres.

„În urma unui nou atac asupra podului Crimeei, circulația este temporar întreruptă. Toate serviciile competente sunt la fața locului. O evaluare a pagubelor este în curs”, a afirmat Serghei Aksionov, oficialul din Crimeea numit de Moscova, pe contul său de Telegram.

Ministerul Transporturilor de la Moscova a anunțat că nu au existat victime.

„Ca urmare a unui atac nocturn cu drone, circulația trenurilor pe partea feroviară a Podului din Crimeea a fost suspendată temporar. Nu există victime în urma incidentului. Specialiștii evaluează în prezent pagubele produse”, a transmis instituția într-un comuncat de presă, conform agenției ruse de stat TASS.

Atacul, înainte de summitul Xi-Trump-Putin

Noul atac a avut loc cu câteva ore înaintea întâlnirii dintre președintele rus Vladimir Putin și omologii săi chinez, Xi Jinping, și american, Donald Trump, la Shenzhen, în China.



În noaptea de luni spre marți, podul Crimeei a fost ținta unui atac important, desfășurat, potrivit Kievului, cu rachete și drone.

Aceste lovituri, potrivit serviciilor de securitate ucrainene (SBU), au distrus complet o deschidere rutieră a podului, care are atât o parte rutieră, cât și una feroviară.



Ministerul rus al Transporturilor a anunțat, în cursul zilei de marți, că circulația trenurilor a fost reluată pe una dintre cele două linii feroviare și că reparațiile continuau la cea de-a doua.



Inaugurată în 2018, structura numită și „Podul lui Putin”, are o mare valoare simbolică pentru Moscova, deoarece este menit să ilustreze anexarea acestei peninsule ucrainene, în 2014, și alipirea ei la teritoriul rus.



Este, de asemenea, o cale de comunicație importantă pentru aprovizionarea acestui teritoriu.