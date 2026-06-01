Podul „Prieteniei” Giurgiu-Ruse, închis temporar circulației auto săptămâna viitoare. Rute alternative recomandate de autorități

Podul „Prieteniei” Giurgiu-Ruse va fi închis complet circulației pe 4 și 5 iunie. Circulația va fi suspendată diferit pentru autovehicule ușoare și pentru traficul greu.

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că în perioada 4 – 5 iunie circulația rutieră va fi restricționată de către autoritățile bulgare pe Podul Prieteniei România – Bulgaria, între Giurgiu și Ruse, pe ambele sensuri de mers, conform următorului program:

Joi, 04.06.2026, în intervalul orar 09:00 – 21:00, circulația rutieră va fi închisă pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule;

În intervalul 04.06.2026, ora 21:00 – 05.06.2026, ora 09:00, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone.

Măsura este necesară pentru lucrări de asfaltare pe sensul către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului.

Rute altrenative recomandate de Poliție

Infotrafic le recomandă șoderilor să-și planifice atent călătoriile și să utilizeze rutele alternative, respectiv punctele de trecere:

Calafat și Bechet (județul Dolj);

Zimnicea și Turnu Măgurele (județul Teleorman);

Călărași – Silistra (județul Călărași);

Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir (județul Constanța).

În ce stadiu sunt lucrările la Podul Giurgiu-Ruse

Lucrările la partea bulgărească a Podului Prieteniei au început în vara lui 2024 și erau programate să dureze doi ani. România a făcut și terminat astfel de lucrări pe partea sa de pod încă din 2016.

Lucrările pe partea bulgărească au ajuns pe ultimele sute de metri, transmiteau la începutul lunii mai jurnaliștii de la publicația Mediapool.bg, parte alături de HotNews în proiectul european PULSE.

Lucrările de reparații se află în grafic și se preconizează că vor fi încheiate până la data de 10 iunie, termenul contractual.

„Începând de pe 15 aprilie au început lucrările de reparație pe ultimii 320 de metri de pe sensul care merge spre România”, transmit jurnaliștii bulgari.

Până la finalizare, traficul se va desfășura în continuare cu restricții, iar vehiculele trec cu rândul de pe o parte pe alta a podului.

Bucata de pod a bulgarilor măsoară 1.057 de metri, iar de la darea în funcțiune în 1954 nu a suferit nicio lucrare majoră de reparare și consolidare.