Pol de retail în zonă des vizitată de Ceaușescu FOTO

Retailerul german Kaufland, cea mai mare rețea de hipermarketuri din România, și dezvoltatorul imobiliar Cometex, parte a grupului Altex, vor să înceapă anul acesta construcția unui parc de retail, în locul unei foste ferme zootehnice din Pantelimon, chiar lângă magazinul Selgros funcțional, ceea ce va transforma zona într-un nou pol de retail, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

