Poliția a deschis un dosar penal după ce un bărbat s-a filmat ucigând porumbei cu mâinile goale pentru a publica imaginile pe rețelele de socializare

Un bărbat de 48 de ani din municipiul Focşani este cercetat de poliţişti după ce s-a filmat în timp ce omora porumbei şi a publicat filmarea pe reţelele de socializare, a informat miercuri Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea, citat de Agerpres.

„La data de 13 ianuarie, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor s-au sesizat din oficiu şi au demarat verificări în vederea identificării persoanei în cauză. În urma verificărilor efectuate a fost identificat un bărbat în vârstă de 48 de ani, din municipiul Focşani, care a declarat faptul că ar fi sacrificat porumbeii pentru a fi consumaţi ulterior”, au precizat reprezentanţii IPJ Vrancea.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, bărbatul s-ar fi filmat în timp ce omora porumbeii cu mâinile, unul câte unul, şi ar fi urcat filmuleţul pe reţelele de socializare.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept, conform Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Dacă va fi trimis în judecată și găsit vinovat, bărbatul riscă între 2 și 7 ani de închisoare.