Poliția anunță că i-a găsit pe cei care lipeau coduri QR frauduloase pe panourile de parcare. Percheziții în București și în Teleorman

Poliția Municipiului București a declarat, joi, că le-a identificat pe persoanele bănuite de săvârșirea faptei și că una dintre ele se află în prezent în arest în Belgia pentru fapte similare.

În 24 iulie, polițiștii Capitalei au fost anunțați că „pe mai multe panouri informative destinate efectuării plăților pentru parcarea autoturismelor, din Sectorul 1, au fost aplicate stickere ce conțineau coduri QR diferite față de cele originale”.

Când oamenii încercau să achite taxa de parcare prin scanarea codului QR respectiv, erau redirecționați către un link ce solicita introducerea datelor bancare ale cardului.

Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat mai multe panouri informative pe care fuseseră „aplicate stickere conținând coduri QR lipite peste cele originale”. Acestea au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

„În urma investigațiilor efectuate, a reieșit faptul că, la data de 19 iulie 2025, două persoane, care ar fi beneficiat de sprijinul altor două persoane – în sensul că ar fi asigurat zona și le-ar fi pus la dispoziție un autoturism cu care s-au deplasat la locul faptei – ar fi lipit coduri QR din hârtie autoadezivă peste cele originale de pe panourile destinate plății parcării”, spun polițiștii Capitalei.

Cercetările au arătat că acele coduri QR duceau către un site web ce imita pagina companiei de parking, „fiind introduse date necorespunzătoare adevărului, utilizate în vederea colectării numerelor de înmatriculare și a detaliilor instrumentelor de plată”.

Percheziții în Capitală și în Teleorman

Joi, oamenii legii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară, în Capitală și în Teleorman.

„Astfel, au fost depistate cele două persoane bănuite de săvârșirea faptei, una dintre ele aflându-se în prezent arestată în Belgia, pentru fapte similare. Cu privire la cele două persoane care au oferit sprijin, menționăm faptul că a fost depistată una dintre ele, față de cealaltă sunt efectuate activități în vederea depistării și luării măsurilor legale care se impun”, a mai declarat Poliția Capitalei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și de sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale, complicitate la fals informatic și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale.