Poliția austriacă a arestat un suspect în cazul borcanelor cu mâncare pentru bebeluși contaminate cu otravă pentru șobolani. HiPP spune că primise un e-mail de șantaj

Poliția austriacă a anunțat sâmbătă că a arestat un suspect în vârstă de 39 de ani în legătură cu un caz în care otravă pentru șobolani a fost pusă în borcane cu mâncare pentru bebeluși, într-o presupusă tentativă de șantaj asupra producătorului german, potrivit Reuters.

Cinci borcane „manipulate” din aceeași gamă de hrană pentru copii, produse de brandul german HiPP, au fost recuperate luna trecută în siguranță din Austria, Cehia și Slovacia înainte să fie consumate, au transmis atunci autoritățile germane. Un al șaselea borcan, despre care se crede că s-ar afla în Austria, nu a fost încă găsit.

„Astăzi am reușit să arestăm un suspect, un bărbat în vârstă de 39 de ani”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din landul Burgenland, din estul Austriei, unde a fost descoperit unul dintre borcanele contaminate. Oficialul a refuzat să ofere alte detalii, motivând că acestea ar putea afecta ancheta.

Anterior, tabloidul austriac Kronen Zeitung relatase că suspectul a fost arestat în landul Salzburg, aflat la granița cu Germania.

Compania HiPP nu a oferit detalii despre natura presupusului șantaj. Totuși, publicația austriacă Die Presse a relatat, la scurt timp după apariția cazului, că firma ar fi primit în martie un e-mail prin care i se cereau două milioane de euro în termen de șase zile. Potrivit sursei citate, compania nu ar fi observat mesajul decât la două săptămâni după expirarea termenului. Reprezentanții HiPP au explicat ulterior că e-mailul fusese trimis la o adresă de grup verificată rar.

Produse HiPP. Sursă foto: Dreamstime.com