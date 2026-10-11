Poliția din Polonia a primit informații despre un posibil atac asupra premierului și ministrului apărării

Poliția a primit informații cu privire la un posibil atentat asupra prim-ministrului Donald Tusk și a a lui Władysław Kosiniak-Kamysz, vicepremier și ministru al Apărării Naționale, au anunțat oficialii polonezi, potrivit publicației locale Interia Wydarzenia și Reuters.

Serviciile de securitate au luat măsuri, au declarat, în postări identice pe X, Jacek Dobrzyński, purtătorul de cuvânt al ministrului-coordonator al serviciilor speciale și Karolina Gałecka, purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne.

Duminică, la ora 11:00 (12:00 ora României), va avea loc o întâlnire între oficialii Agenției de Securitate Internă și reprezentanții serviciilor aflate în subordinea Ministerului de Interne: Poliția și Serviciul de Protecție a Statului.

Primele comunicări ale oficialilor polonezi nu au inclus detalii despre amenințarea la adresa premierului și vicepremierului și nici nu au fost anunțate arestări.

Anunțul a fost făcut în contextul în care autoritățile din Polonia se află în stare de alertă ridicată în urma unui val de violență în școli, care a dus joi la moartea unui îngrijitor de școală.

Amenințări recente la adresa lui Tusk

În septembrie, poliția l-a reținut pe un bărbat de 56 de ani din Przemyśl, după ce acesta a publicat pe rețelele sociale un videoclip cu amenințări la adresa prim-ministrului Tusk, notează Interia Wydarzenia.

Anterior, tot în septembrie, a fost reținut un bărbat de 52 de ani din Oława, pentru adresarea de amenințări pasibile de pedepse penale la adresa șefului guvernului.

Bărbatul își publica amenințările pe internet. Postările, care conțineau amenințări cu uciderea prim-ministrului, au fost descoperite de poliție în luna august. În timpul interogatoriului, bărbatul nu a putut explica în mod rațional motivele comportamentului său și ale publicării unor conținuturi de această natură.

În acest caz, a fost necesar ca persoana vătămată să depună o sesizare privind posibilitatea comiterii unei infracțiuni, precum și o cerere de urmărire penală. Potrivit poliției, cererea în acest caz a fost semnată de Donald Tusk.