Poliţia din Serbia anunță arestarea unor suspecți acuzați că au instruit protestatari în tactici de luptă, înainte de alegerile din Republica Moldova

Poliţia sârbă a arestat vineri două persoane acuzate că au organizat sesiuni de antrenament pentru protestatari privind tacticile de confruntare cu poliţia, în perspectiva alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova, transmite AFP.

Identificate doar cu iniţiale şi date de naştere, cele două persoane arestate sunt acuzate că au organizat şi finanţat aceste sesiuni de instruire, în apropierea de oraşul Loznica din vestul Serbiei, potrivit poliției.

Sesiunile de instruire ar fi avut loc între 16 iulie şi 12 septembrie, fiind frecventate de 150 până la 170 de moldoveni şi români, a precizat poliţia sârbă într-un comunicat.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat Rusia că plăteşte „sute de oameni” pentru a destabiliza Republica Moldova înaintea alegerilor.

Luni, autorităţile moldovene au anunțat arestarea a 74 de persoane implicate într-un program de instruire a protestatarilor moldoveni în Serbia.

„Peste 100 de moldoveni au fost instruiţi în Serbia de instructori ruşi în tactici violente împotriva poliţiei şi în utilizarea armelor de foc”, a scris luni, pe X, consilierul prezidenţial pentru securitate naţională din Republica Moldova, Stanislav Secrieru.

Situată între Ucraina – invadată de Rusia, şi România – membră a Uniunii Europene, Republica Moldova a denunţat în repetate rânduri interferenţa Rusiei în perioada premergătoare alegerilor.

Serbia, candidată la aderarea la UE, menţine legături strânse cu Kremlinul şi a refuzat să impună sancţiuni Rusiei după invazia din Ucraina.