Poliția franceză a reținut un suspect după ce 4 cadavre au fost descoperite în fluviul Sena, la distanță mică între ele

Poliția franceză a reținut un bărbat suspectat de crimă, după descoperirea a patru cadavre în fluviul Sena, la periferia Parisului, la începutul acestei luni, a declarat luni avocatul acestuia, citat de Reuters.

„Clientul meu este interogat în legătură cu aceste patru crime și se află în arest preventiv. El și-a menținut dreptul la tăcere în timpul interogatoriului, în fața judecătorului de instrucție”, a declarat avocatul Antoine Ory.

Din motive legale, Ory a spus că nu își poate numi clientul, care a fost arestat săptămâna trecută și pus sub acuzare duminică, fiind suspectat de crime.

Cele patru cadavre au fost găsite aproape unul de altul în Sena, lângă Choisy-le-Roi, localitate situată în suburbiile de sud-est ale capitalei franceze, potrivit relatărilor din presa locală.

Două dintre victime erau persoane fără adăpost. O altă victimă era un francez de 48 de ani, iar cea de-a patra era un algerian de 21 de ani, ambii locuind în apropiere, au precizat sursele media.

Cazul este anchetat de parchetul din suburbia pariziană Créteil, care nu a oferit alte comentarii pe această temă la solicitarea jurnaliștilor.