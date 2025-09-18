Poliția londoneză a arestat trei persoane pentru colaborare cu serviciile secrete rusești

Poliția britanică a anunțat joi că a arestat trei persoane suspectate de colaborare cu un serviciu de informații străin, precizând că ancheta are legătură cu Rusia, transmite Reuters.

Cei trei, doi bărbați și o femeie, au fost arestați în Essex, la nord-est de Londra, a precizat poliția.

„Prin anchetele noastre recente privind securitatea națională, observăm un număr tot mai mare de persoane pe care le-am descrie ca fiind „colaboratori” recrutați de serviciile de informații străine”, a declarat comandantul Dominic Murphy, șeful Comandamentului Antiterorism al poliției londoneze.

„Doi tineri britanici își așteaptă sentința după ce au fost recrutați de Grupul Wagner – practic statul rus – pentru a comite un incendiu la un depozit legat de Ucraina. Ei riscă pedepse cu închisoarea potențial lungi, deși, pentru a fi clar, arestările de astăzi nu au nicio legătură cu acea anchetă”, a spus înaltul oficial al Metropolitan Police.

„Dar oricine ar putea fi contactat și tentat să comită activități criminale în numele unui stat străin aici, în Marea Britanie, ar trebui să se gândească de două ori. Acest tip de activitate va fi investigat și oricine va fi găsit implicat se poate aștepta să fie urmărit penal, iar cei condamnați se pot confrunta cu consecințe foarte grave”, a adăugat el.

Poliția a precizat că un bărbat de 41 de ani și o femeie de 35 de ani au fost arestați la o adresă din Grays, Essex. Un bărbat de 46 de ani a fost arestat la o altă adresă, tot în zona Grays, potrivit The Standard.

Toți trei au fost arestați sub suspiciunea de a fi ajutat un serviciu de informații străin, încălcând secțiunea 3 din Legea privind securitatea națională (NSA) din 2023, și au fost duși la o secție de poliție din Londra.

Londra a acuzat în repetate rânduri Rusia sau reprezentanți ai acesteia că se află în spatele comploturilor de spionaj și al misiunilor de sabotaj din Marea Britanie și întreaga Europă, șeful spionajului intern britanic afirmând că agenții ruși încearcă să provoace „haos”.

Kremlinul a negat acuzațiile, spunând că guvernul britanic a dat vina pe Rusia pentru orice „rău” se întâmplă în Marea Britanie.

În iulie, trei bărbați au fost găsiți vinovați de un atac incendiar asupra unor afaceri din Londra legate de Ucraina, despre care oficialii britanici au spus că a fost ordonat de grupul de mercenari ruși Wagner, alți doi recunoscându-și implicarea în atac.

În martie o echipă bulgară a fost condamnată pentru că făceau parte dintr-o unitate de spionaj condusă în numele Kremlinului.