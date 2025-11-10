Poliția s-a autosesizat în cazul doctorului Cristian Andrei, acuzat de foste paciente de hărțuire sexuală / „Victimele unor fapte similare să sune la 112”

Într-un comunicat, în care nu îl numește direct pe doctorul Cristian Andrei, Poliția Capitalei transmite că „s-a sesizat din oficiu”, după dezvăluirea făcută de PressOne, potrivit căreia cel mai mediatizat psihoterapeut al României practică fără atestat de peste 20 de ani, iar mai multe paciente l-au acuzat de hărțuire sexuală.

Cristian Andrei, medic psihiatru și unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți din România, a oferit ședințe de „psihoterapie” contra cost, deși nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor, așa cum obligă legea, a scris PressOne. De asemenea, publicația a publicat mărturiile a două femei, două foste paciente ale medicului, care susțin că acesta le-a făcut avansuri sexuale și le-a manipulat emoțional. Cristian Andrei a negat acuzațiile.

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la un bărbat care ar fi desfășurat activități în domeniul psihoterapiei, fără a deține atestatele legale necesare și care ar fi comis acte de natură sexuală asupra unor paciente, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București face următoarele precizări: Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Sector 1 s-au sesizat din oficiu pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun”, a transmis Poliția Română, luni, într-un comunicat.

Poliția anunță că cercetările sunt în desfășurare, în vederea administrării probatoriului necesar, conform prevederilor legale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

„Facem apel către cetățenii care au fost victime ale unor fapte similare sau care dețin informații ce pot sprijini ancheta să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție ori să sesizeze de urgență prin apel la numărul 112”, a mai transmis sursa citată.