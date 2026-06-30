Poliția și Garda Națională, mobilizate la benzinăriile din Rusia pentru a controla cozile formate pe fondul crizei de carburant. Ce se întâmplă

Autoritățile intervin deocamdată în Siberia, acolo unde penuria de carburant, provocată de atacurile ucrainene cu drone, este resimțită puternic. Probleme mari sunt în continuare și în Crimeea, scriu The Moscow Times și Kyiv Post.

Poliția a fost mobilizată non-stop la stațiile de benzină din regiunea Irkuțk din Rusia pentru a gestiona cozile lungi și pentru a împiedica clienții să-și umple canistrele, pe fondul agravării crizei de carburant cauzată de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol.

Măsura vine în urma deciziei luate de Igor Kobzev, guvernatorul regiunii siberiene, de a declara starea de „alertă maximă” din cauza livrărilor insuficiente de carburant, scrie The Kyiv Post.

Ofițeri de poliție și unități ale Gărzii Naționale Ruse au fost trimiși la stațiile de alimentare pentru a dirija traficul, pentru a controla cozile și pentru a aplica interdicția de umplere a canistrelor, a relatat luni publicația independentă rusă The Moscow Times.

Amenințări pentru șoferi

„Situația combustibilului în oraș rămâne tensionată”, a declarat viceprimarul din Irkuțk, Serghei Gavrin, adăugând că mulți șoferi încercau să cumpere rezerve de benzină, ceea ce încetinea mișcarea cozilor.

Gavrin a precizat că poliția va rămâne la stațiile de benzină non-stop pentru a „monitoriza respectarea restricțiilor”.

Autoritățile au avertizat că șoferii prinși încercând să acumuleze rezerve de combustibil ar putea fi sancționați cu amenzi mari.

Poliția din Irkuțk a declarat luni că a reținut și a amendat patru persoane acuzate că au vândut benzină la prețuri umflate, după ce Kobzev a ordonat măsuri severe împotriva speculei.

Probleme în 50 de regiuni din Rusia

Penuria generalizată de combustibil s-a extins în peste 50 de regiuni rusești după ce atacurile ucrainene cu drone au scos din funcțiune aproximativ un sfert din capacitatea totală de rafinare a Rusiei.

Vineri, autoritățile instalate de Rusia în Crimeea ocupată au declarat starea de urgență după ce atacurile au lăsat fără energie electrică părți întinse ale peninsulei și au determinat autoritățile să suspende vânzarea de combustibil către populația civilă.

Vladimir Putin a recunoscut pentru prima dată duminică că problemele legate de aprovizionarea cu combustibil au dus la penurii în mai multe regiuni, adăugând că un grup de lucru se ocupă de asigurarea unor stocuri suficiente pe întreg teritoriul țării.

Kievul a intensificat atacurile cu rachete de rază medie și lungă asupra țintelor industriale din Rusia și din teritoriile controlate de Rusia din Ucraina, concentrându-se în principal asupra sectorului petrolier.