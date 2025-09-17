Poliția spaniolă a arestat 19 persoane în dosarul unei ambarcațiuni cu migranți din Senegal: Zeci de oameni aruncați peste bord pentru „vrăjitorie” sau alte motive

Poliția spaniolă a anunțat miercuri că a arestat 19 persoane, acuzate de crimă și tortură la bordul unei ambarcațiuni cu migranți care a plecat din Senegal și a ajuns în Insulele Canare, unde cel puțin 50 de persoane erau date dispărute la sosire, transmite AFP.

Pe 24 august, o ambarcațiune de improvizată a fost salvată în largul insulei Gran Canaria, în Oceanul Atlantic, cu 248 de supraviețuitori la bord, potrivit poliției naționale spaniole.

Autoritățile estimează că la început erau 300 de persoane la bord și cred că numeroșii dispăruți au fost aruncați peste bord în timpul celor 11 zile de călătorie.

Supraviețuitorii au declarat anchetatorilor că mai multe dintre persoanele arestate aveau rolul de căpitani, „atacând zeci de persoane, bătându-le și maltratându-le în diverse moduri”, se arată într-un comunicat al poliției.

„În unele cazuri, aruncau migranți vii în mare și refuzau să-i salveze pe cei care cădeau accidental în apă”, potrivit sursei citate.

Poliția a declarat că unele crime erau legate de superstiții, victimele fiind acuzate de „vrăjitorie” și de a fi responsabile de avarii ale motorului, penurie de alimente sau furtuni.

Alții ar fi fost uciși pentru că au protestat împotriva condițiilor dificile. Un bărbat grav bolnav în momentul salvării a decedat ulterior la spital.

Cei 19 suspecți se află toți în arest preventiv și sunt acuzați de imigrație ilegală, omor, agresiune și tortură.

Spania este unul dintre cele trei principale puncte de intrare pentru migranți în Europa, alături de Italia și Grecia.

Autoritățile estimează că mii de persoane au murit în ultimii ani încercând să traverseze Atlanticul către Insulele Canare, în largul coastei de vest a continentului african.

Aproape 47.000 de sosiri ilegale au fost înregistrate în arhipelag în 2024, un record pentru al doilea an consecutiv, în timp ce întărirea controalelor în Marea Mediterană i-a determinat pe migranți să încerce ruta atlantică.

Cifrele au scăzut anul acesta, diminuându-se cu 53% între 1 ianuarie și 15 septembrie față de aceeași perioadă din 2024, potrivit Ministerului de Interne spaniol.

Curentii oceanici puternici și ambarcațiunile prost întreținute fac ca lunga călătorie către Insulele Canare să fie deosebit de periculoasă.