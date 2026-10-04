Poliția spaniolă a evacuat o tabără de migranți din Ceuta înainte de vizita familiei regale

Poliția spaniolă a evacuat duminică o tabără de migranți amenajată pe o plajă din Ceuta, enclavă spaniolă din nordul Africii, unde zeci de mii de persoane au trecut granița dinspre Maroc în urmă cu mai bine de două luni, a anunțat guvernul spaniol, potrivit Reuters.

Peste 72.000 de persoane au trecut granița din Maroc în Ceuta la sfârșitul lunii iulie. Cei mai mulți dintre migranți s-au întors ulterior în Maroc, însă cel puțin 10.000 au rămas în enclava spaniolă din nordul Africii, punând presiune pe resursele locale și alimentând tensiunile.

Poliția i-a mutat pe migranții care se aflau pe plaja El Trampolín, unde aproximativ 3.000 de persoane au locuit timp de două luni în corturi și adăposturi improvizate, într-un centru de cazare temporară.

Acolo, aceștia vor fi evaluați și procesați sau vor avea posibilitatea să se întoarcă în Maroc, a declarat duminică pentru Reuters un purtător de cuvânt al Ministerului spaniol de Interne.

Tensiunile au continuat din cauza prezenței migranților care dorm în aer liber în mica enclavă, cu aproximativ 80.000 de locuitori. Sâmbătă, localnicii au organizat o manifestație în care au cerut plecarea migranților.

Regele Felipe și regina Letizia urmează să viziteze Ceuta în perioada 13-14 octombrie, pentru prima dată în cei 12 ani de domnie a regelui.

Vizita are loc pe fondul unor tensiuni mai vechi cu Marocul, care revendică suveranitatea asupra Ceuta și asupra celeilalte enclave spaniole din nordul Africii, Melilla.