Poliția turcă a preluat controlul asupra principalului canal de televiziune al opoziției și a întrerupt transmisiunea în direct

Poliția turcă a descins miercuri dimineață în sediul unui post de televiziune pro-opoziție, Halk TV, întrerupând transmisiunile în direct ale acestuia, relatează Reuters și BBC.

Halk TV a anunțat pe contul de X al televiziunii că angajații săi nu au putut intra în clădirea din Istanbul și că a fost numit un nou administrator pentru conducerea postului.

„A fost numit un administrator pentru Halk TV. Poliția a pătruns în sediul principal al postului în cadrul unei descinderi efectuate în zori, în jurul orei 05:00. Zona din fața clădirii Halk TV a fost izolată cu bariere ale poliției”, a anunţat canalul Halk TV, pe reţeaua X.

Emisia în direct a canalului a fost întreruptă la ora 06:30, fiind urmată de difuzarea unor materiale preînregistrate.

Halk TV’ye kayyum atandı Şafak baskını düzenlenen kanalın merkez binasına sabah 5 sularında polis girdi. Halk TV binasının önü polis barikatları ile çevrildi. Polis aramasının bitmesiyle çalışanlar tekrar içeri alındı. Vatandaşlar, siyasetçiler, sendikalar, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları kayyum kararına tepki gösterdi. https://t.co/EK5cU9xf6t — Halk TV (@halktvcomtr) October 14, 2026

Potrivit relatărilor din presa turcă, poliția specializată în infracțiuni financiare făcea percheziții în clădire, iar în cadrul raidului au fost emise 17 mandate de arestare.

Halk TV este considerat de mulți în Turcia ca fiind apropiat de Partidul Republican al Poporului (CHP), de opoziție. Postul exprimă adesea critici la adresa partidului AK, aflat la putere, condus de președintele Recep Tayyip Erdoğan.

În luna mai, o instanță turcă a înlăturat conducerea CHP de la cârma partidului, într-o măsură despre care opoziția a afirmat că a consolidat și mai mult controlul lui Erdoğan asupra puterii.

Acuzațiile procurorilor turci

Parchetul din Istanbul a precizat într-un comunicat că unitatea sa specializată în infracțiuni financiare a desfășurat o anchetă vizându-l pe președintele Halk TV, Cafer Mahiroglu, pentru „mită, trucarea licitațiilor și spălarea de active provenite din activități infracționale”.

Mahiroglu, care se află în prezent în afara Turciei, este căutat de autorități.

Procuratura susține că probele, declarațiile martorilor și evidențele tranzacțiilor au indicat existența unor activități ilegale.

Au fost emise mandate de arestare pentru 17 persoane, printre care și Mahiroglu, iar 11 dintre acestea au fost arestate, a anunțat procuratura. Companiile în care Mahiroglu este asociat sau administrator au fost puse sub sechestru, iar Fondul de Asigurare a Depozitelor (TMSF) a fost desemnat pentru a prelua conducerea Halk TV.

Prin această măsură, Halk TV devine al cincilea post important de știri din Turcia căruia i s-a numit un administrator guvernamental, în urma unor decizii judiciare similare în cazul posturilor Flash TV, Eko Turk, Haberturk și Tele1.

De multă vreme, guvernul turc numește administratori politici pentru a prelua conducerea primăriilor din sud-estul Turciei, înlăturând primarii aleși din cadrul unui partid de opoziție pro-kurd.

















