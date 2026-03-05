Politician ajuns la spital cu fractură facială: „Au dat cu ură” / Ce spune cel acuzat

Bătaie joi în sedința de consiliu local dintr-o comună din Ilfov. Consilierul Constantin Stoian (AUR) reclamă că a fost bătut în ședința de consiliu local a comunei Vidra, din județul Ilfov, de către un consilier PSD și de fostul primar PNL al localității. În urma incidentului, consilierul AUR spune că a ajuns la Spitalul de Urgență Bagdasar-Arseni, cu fractură facială. HotNews a discutat și cu una dintre persoanele acuzate de agresiune: consilierul PSD, Constantin Marinescu. Acesta a spus: „E problema lui. Fiecare să-și asume”.

În timpul ședinței de consiliu local Vidra, desfășurată joi, 5 martie, în cursul după-amiezii, Constantin Stoian susține a fost bătut de către Constantin Marinescu, consilier local din partea PSD, și de către fostul primar PNL al comunei Vidra, Gabriel Dinică, spune cel agresat, susținut de un martor.

„Agresorii au fost Marinescu Constantin și Dinică Gabriel, care nu știu cum a ajuns în sala de consiliu, nefiind consilieri. Eu publicasem în media anumite aspecte legate de corupția din primărie care îi priveau și pe ei. Totul a fost premedidat. M-a interpelat Dinică cu apelativul «cine … ești bă, tu, să vorbești de aceste lucruri»”, a relatat consilierul AUR Stoian.

Politicianul susține că fost agresat și că a fost salvat de intervenția unui alt consilier local, colegul său din AUR Matei Lucian.

„Mi-am dat seama ce intenție avea. Eu stând pe scaun, m-am ridicat și a venit Gabriel Dinică în fața mea agresiv, l-am împins, iar Marinescu a venit prin spate lovindu-mă puternic, apoi m-au dărâmat și au dat cu ură să mă omoare… dacă nu intervenea Matei Lucian mă omorau în bătaie. Loveau cu un sadism feroce, chiar așa căzut cum eram”, a spus Constantin Stoian.

Stoian acuză „mafia PSD-PNL” din localitate și afirmă că „am fost amenințat mereu de oamenii lor”.

În urma incidentului, consilierul AUR a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni din Capitală.

El spune că a fost diagnosticat cu fractură facială, și că urmează să fie transportat la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu”.

Stoian Constantin, după ce a reclamat că a fost bătut și a ajuns la Spitalul Bagdar-Arseni. Sursa foto: Stoian Constantin.

De asemenea, politicianul afirmă că la spital au ajuns și agenți ai poliției din Ilfov, care au întocmit un proces verbal.

HotNews a cerut detalii poliției din Ilfov despre acest incident și le vom publica când le vom primi.

Consilierul local al AUR a publicat și un scurt mesaj video, pe pagina sa de Facebook, în care apare cu sânge pe față și cu o umflătură puternică, în care afirmă că „dacă spui adevărul, caută să te omoare mafia PSD-PNL”.

Reacția consilierului PSD acuzat

Contactat de HotNews, cel descris drept agresor, Constantin Marinescu, nu a negat incidentul.

Consilierul local PSD a răspuns, referitor la afirmațiile lui Stoian Constantin: „E problema lui. Fiecare să-și asume”. „Deci, nu am ce să discut, fiecare organ își face datoria, da? Nu am ce să comentez”, a adăugat Constantin Marinescu.

„Lăsați-l, eu nu am ce discuta cu acest personaj care este… de joasă speță, da?”, a mai spus consilierul social-democrat.

Ce spune un martor, de la AUR

Consilierul local Lucian Matei, din AUR, coleg cu cel agresat, spune că a fost martor la ședința de consiliu local de joi. El a confirmat pentru HotNews incidentul. Susține că cei doi agresori au fost consilierul PSD și fostul primar PNL.

„L-au abordat, el n-a reacționat cu absolut nimic… în afară de a cădea și a-și lua pumni și picioare, în timpul ședinței, la ora 15.00. După primele 10 minute a început scandalul. I-a deranjat pe agresori, făcând un filmuleț pe TikTok despre clădirile comunei, cum au fost cooperativa și căminul local. Nu e prima dată când el și eu suntem agresați. Asta e a doua, a treia oară”, a spus Lucian Matei, pentru HotNews.

Poziția AUR

Într-un comunicat de presă, AUR a reacționat, condamnând „ferm agresiunea gravă petrecută în cadrul ședinței Consiliului Local Vidra (județul Ilfov), unde consilierul local AUR Constantin Stoian a fost atacat și bătut de către consilierii locali PSD-PNL”.

„Potrivit informațiilor disponibile, agresiunea a fost comisă de consilierul local PSD Constantin Marinescu, împreună cu Gabriel Dinică, fost primar PNL și actual șef al ANL, prezent la ședința de consiliu în calitate de invitat”, spune AUR.

„Motivul conflictului este unul revoltător: consilierul AUR Constantin Stoian a semnalat public, inclusiv prin materiale publicate pe rețelele sociale, situații în care bunuri ale comunității ar fi ajuns în posesia unor persoane apropiate de rețeaua PSD–PNL. Printre acestea se numără cedarea căminului cultural către Gabriel Dinică pe o perioadă de 49 de ani, precum și vânzarea clădirii fostei Cooperative pentru suma de aproximativ 60.000 de euro către consilierul PSD implicat în agresiune”, a acuzat AUR.

„Este inadmisibil ca un ales local să ajungă în spital pentru că a avut curajul să vorbească despre modul în care sunt administrate bunurile unei comunități. În locul unei dezbateri civilizate, reprezentanți ai rețelei politice PSD–PNL aleg din nou intimidarea și violența”, mai spun reprezentanții formațiunii.