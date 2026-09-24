Politolog român din SUA, reacție dură după ce Nicușor Dan a spus că „s-a edificat” în privința lui Pahonțu: „Sincer, mi-a stat ceasul. Omul acesta ne crede cretini”

Vladimir Tismăneanu susține că Nicușor Dan s-a pus într-o postură „ridicolă” prin afirmațiile făcute despre generalul Lucian Pahonțu în interviul acordat de președinte pentru HotNews.

Lucian Pahonțu, care conduce Serviciul de Protecție și Pază (SPP) de 21 de ani, a fost acuzat de Recorder într-o investigație de presă din august că a făcut parte din forțele de represiune contra manifestanților democratici la Revoluția din Decembrie 1989 și la Mineriada din iunie 1990. Generalul a negat acuzațiile.

Nicușor Dan, care susținuse recent că articolul Recorder este „și tendențios, și neserios”, a fost întrebat din nou despre Lucian Pahonțu, într-un interviu acordat HotNews la finalul vizitei făcute de președinte în Statele Unite.

Vladimir Tismăneanu, profesor român de științe politice la Universitatea din Maryland, a comentat afirmațiile lui Nicușor Dan și l-a acuzat că spune „nerozii”.

„Sincer, mi-a stat ceasul. Omul acesta ne crede cretini. Cu cine a stat de vorbă? Cu Pahonțu? Iar securistul l-a încredințat că juca popice. Iar dacă tragea, o făcea cu alice. Domnule Dan, chiar nu realizați în ce postură ridicolă va plasați cu asemenea afirmații? Daca vreți să fiți luat în serios, nu ne tratați ca pe tembeli. Nu noi desconsiderăm funcția prezidențială. Dvs o faceți cu asemenea, iertați-mi franchețea, nerozii”, a scris Tismăneanu, joi seară, pe Facebook.

Nicușor Dan, despre cazul Pahonțu: „Sunt edificat”

Întrebat dacă a discutat cu Lucian Pahonțu și despre acuzațiile de plagiat în teza de doctorat, Nicușor Dan a spus că a vorbit cu șeful SPP doar despre cele referitoare la Revoluție și că s-a „edificat” în această privință.

„Am avut o discuţie pe acuzaţia serioasă, aşa cum părea din titlu (titlul articolului Recorder, n.r.), pe participarea la Revoluţie. Sunt edificat. După cum am avut o discuţie despre 13-15 iunie. Sunt edificat. Evident, dacă apar alte dovezi, sunt gata să mă uit la ele. Dar, cu datele pe care le am, sunt edificat”, a declarat Nicușor Dan, în interviul acordat HotNews.

Recorder l-a acuzat pe Lucian Pahonțu și de plagiat, susținând că o treime din lucrarea cu care și-a susținut actualul șef al SPP doctoratul în 2003 este copiată din alte surse.

În 11 septembrie, Lucian Pahonțu a depus la Curtea de Apel București o acțiune prin care a chemat în judecată Ministerului Educației. Demersul a fost făcut în ziua în care PressOne a scris că teza de doctorat a lui Pahonțu va fi analizată de Comisia de Etică a Universității Naționale de Apărare „Carol I”.