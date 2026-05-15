Polonia anunță arestarea unui influent mafiot rus, în vârstă de 79 de ani

Autoritățile poloneze au anunțat vineri că l-au arestat pe un cetățean rus în vârstă de 79 de ani, suspectat de activități criminale organizate, pe care l-au descris drept un membru influent al lumii interlope, potrivit The Moscow Times.

Bărbatul, a cărui identitate a fost prezentată drept „Vladimir D.”, a fost arestat în finalul lunii aprilie, în regiunea din jurul Varșoviei, au precizat autoritățile.

Biroul central de investigații al poliției poloneze (CBSP) l-a descris ca fiind „hoț în lege”, un statut influent din cadrul mafiei rusofone.

Potrivit anchetatorilor, Vladimir D. a fost „încoronat” cu acest titlu în 1982, cu aproape un deceniu înainte de prăbușirea Uniunii Sovietice.

„Este posibil să fi supravegheat activitățile unui grup criminal subordonat, inclusiv planificarea și executarea infracțiunilor, precum și distribuirea veniturilor ilicite”, a precizat CBSP în comunicatul transmis vineri.

La momentul arestării sale, Vladimir D. nu deținea documente de călătorie valabile.

CBSP a precizat că pe numele lui fusese emisă o notificare Interpol, „care servește drept avertisment pentru agențiile de aplicare a legii din statele membre cu privire la o persoană care ar putea reprezenta o amenințare la adresa securității publice”.

O instanță a dispus ca acesta să fie ținut într-un centru securizat pentru străini până când identitatea sa va fi confirmată oficial și vor putea fi finalizate procedurile de expulzare către Rusia.