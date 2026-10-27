Polonia anunță că va găzdui singurul centru de mentenanță pentru rachete Patriot din afara Statelor Unite. „Au concurat patru țări”

Un centru de mentenanță pentru rachetele interceptoare Patriot produse de compania americană Lockheed Martin va fi înființat în Polonia, conform anunțului făcut marți de viceministrul apărării, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Războaiele din Ucraina și din Orientul Mijlociu au pus presiune pe stocurile de rachete interceptoare pentru apărarea antiaeriană și au provocat întârzieri la livrări, determinând țările să caute capacități de mentenanță și de producție mai aproape de casă, explică Reuters.

„Patru țări au concurat pentru amplasarea europeană a acestei investiții: alături de Polonia – Germania, Țările de Jos și Norvegia”, a scris Sobkowiak-Czarnecka pe platforma X. „Acest succes nu era garantat”, a adăugat ea.

Centrul din Polonia va fi singurul din afara Statelor Unite, a precizat viceministrul polonez al apărării.

Comunicatul Pentagonului

Într-un comunicat publicat pe site, Pentagonul a declarat că viitorul Centru european de mentenanță pentru rachetele Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) „se va sprijini pe o cooperare industrială transatlantică robustă, integrarea lanțului critic de aprovizionare fiind condusă de Germania, Țările de Jos și Suedia”.

„Prin înființarea unor capacități regionale de mentenanță, reparații și revizie generală direct în teatrul european, MMF (centrul de mentenanță a rachetelor, n.r.) va reduce drastic timpii de procesare și va securiza și mai mult liniile critice de aprovizionare”, se arată în comunicat.

Sobkowiak-Czarnecka le-a declarat jurnaliștilor, în cadrul unui briefing la Bruxelles, că valoarea investiției va fi de aproximativ 1 miliard de zloți (circa 231 de milioane de euro).