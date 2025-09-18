Polonia continuă să se înarmeze. Suma consistentă pe care a alocat-o pentru armament antitanc de producție americană
Statele Unite au anunțat, joi, că au aprobat vânzarea de lansatoare de grenade anti-tanc Javelin către Polonia, contractul având o valoare de 780.000.000 de dolari, informează AFP.
„Tranzacția propusă va susține politica externă și de securitate națională a Statelor Unite consolidând securitatea unui aliat din NATO care reprezintă o forță de stabilitate politică și economică în Europa”, a transmis Agenția americană de cooperare pentru apărare și securitate (DSCA).
Departamentul de Stat american a aprobat tranzacția și DSCA a transmis o notificare către Conngresul american, care urmează să valideze decizia.
De teama amenințării ruse, Polonia a lansat în ultimii ani un program de modernizare rapidă a armatei, semnând mai multe contracte de achiziție de armament, în principal cu Statele Unite și Coreea de Sud.
Polonia va aloca anul viitor 4,8% din PIB pentru cheltuieli de apărare, în ușoară creștere față de procentul de 4,7% alocat pentru anul în curs.