Polonia își pregătește „cea mai mare armată din Europa”

Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat miercuri că prezența unui număr mai mare de trupe americane în țara sa reprezintă „un obiectiv strategic”, la care se adaugă dorința de a avea 500.000 de soldați pentru a face din armata poloneză cea mai mare în Europa, relatează EFE, conform Agerpres.

În cadrul intervenției sale la o conferință pe tema apărării, Kosiniak-Kamysz a afirmat că „fără trupe americane (în bazele din Europa, n.r.) nu există o Europă sigură”.

Referitor la perspectiva ca Polonia să găzduiască mai mulți soldați americani pe teritoriul său, ministrul a spus că este ceva pentru care „ne pregătim de mult timp și acum suntem gata”.

Pentagonul a anunțat în urmă cu câteva zile retragerea a 5.000 de soldați (dintr-un total de aproximativ 36.000) din bazele germane precum Ramstein și Grafenwohr, retragere care se va finaliza în următoarele luni.

Ministrul polonez a subliniat, de asemenea, că obiectivul țării sale este de a construi cea mai puternică și mai numeroasă armată din Europa până în anul 2030.

Kosiniak-Kamysz a explicat că planul său prevede atingerea unui efectiv de 500.000 de soldați, împărțiți între 300.000 de militari de carieră și 200.000 de rezerviști cu disponibilitate ridicată, o cifră cu mult superioară celor 250.000 de militari de carieră și 50.000 de paramilitari prevăzuți în Legea apărării naționale.

„Trăim în vremuri de dinainte de război”

Referitor la situația geopolitică actuală, șeful instituției de apărare a Poloniei a declarat că țara sa se află în „stare de urgență”.

„Trăim în vremuri de dinainte de război, construim o nouă arhitectură de securitate”, a afirmat el, adăugând că „singurul răspuns viabil este o creștere puternică a investițiilor militare”.

„Este urgent ca cheltuielile (de apărare, n.r.) să ajungă la 5% din PIB până la sfârșitul deceniului pentru că, dacă o facem după, s-ar putea să fie prea târziu”, consideră ministrul.

De asemenea, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a anunțat că Polonia a solicitat „transferul producției de lansatoare Patriot din Statele Unite în Europa”, un proiect pentru care Varșovia are, potrivit ministrului, „un interes prioritar”.

NATO 3.0

Pe de altă parte, ministrul polonez al apărării a pledat pentru conceptul „NATO 3.0”, un model recent propus de Washington, potrivit căruia ar trebui să aibă loc o redistribuire a sarcinilor între SUA și aliații lor.

„NATO 3.0” este un concept care a fost criticat de experți internaționali precum Sven Biscop, profesor și director al Institutului Egmont (Belgia), pentru că propune o „Alianță Nord-Atlantică cu mai multe viteze”.

Această idee a Pentagonului este criticată în mod special pentru crearea de ierarhii în domeniul informațiilor, tehnologiei nucleare și capacităților critice, ceea ce ar putea duce la tensiuni politice între aliați.

„Nu este vorba de o alianță cu viteze diferite, ci de o recunoaștere a aliaților, care la fel ca Polonia investesc deja masiv în propria apărare”, a subliniat ministrul polonez.

Potrivit unor surse guvernamentale, Polonia a alocat deja pentru apărare 4,7% din PIB în 2025, cu un buget record de aproape 50 de miliarde de euro, cel mai mare din NATO în raport cu economia sa și cu 40% mai mult față de 2024.