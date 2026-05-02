SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”

SUA retrag 5.000 de soldați din Germania, a anunțat Pentagonul vineri, în timp ce președintele american Donald Trump a amenințat și Italia și Spania pentru că nu au contribuit la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, închisă de când a început războiul din Orientul Mijlociu, relatează The Guardian, Sky News și Reuters.

Decizia liderului de la Casa Albă de a reduce numărul militarilor dislocați în Germania a venit după ce cancelarul Friedrich Merz a declarat că SUA au fost „umilite” de Iran.

Trump amenințase deja că va retrage trupele americane din țară după afirmațiile oficialului de la Berlin.

Retorică germană „inadecvată și contraproductivă”

Un înalt oficial al Pentagonului, care a dorit să rămână anonim, a declarat că retorica germană din ultima perioadă a fost „inadecvată și contraproductivă”.

În timp ce eforturile de a ajunge la o soluționare negociată a conflictului din Iran sunt în impas, președintele american îi atacă pe aliații săi europeni tradiționali, cărora le reproșează lipsa de sprijin în ofensiva lansată la sfârșitul lunii februarie împotriva Republicii Islamice, notează AFP.

După ce a anunțat că va majora taxele vamale care vizează industria auto din Uniunea Europeană, guvernul său a indicat că are în vedere o retragere, care corespunde cu aproximativ 15% din cei circa 36.000 de soldați americani staționați în Germania.

În Germania este cea mai mare bază militară a armatei americane din Europa și servește drept centru cheie de instruire.

„Preconizăm că retragerea se va încheia în următoarele șase până la douăsprezece luni”, a estimat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Sean Parnell, într-un comunicat.

Ce a spus Merz

Liderul german a afirmat luni că „americanii nu au, aparent, nicio strategie” în Iran și că Teheranul „umilește” prima putere mondială.

„El crede că este în regulă ca Iranul să se doteze cu arme nucleare. Nu știe despre ce vorbește!”, a replicat Donald Trump marți.

Fără a răspunde direct, Friedrich Merz a făcut apel joi la „un parteneriat transatlantic de încredere”.

Taxe pe mașinile UE

Trump a atacat vineri indirect și Germania și exporturile sale importante de autovehicule, anunțând că dorește să majoreze la 25% „săptămâna viitoare” taxele vamale aplicate vehiculelor importate în Statele Unite din Uniunea Europeană.

El reproșează UE că nu respectă acordul comercial încheiat vara trecută, în timp ce procesul de validare a acestui acord nu s-a încheiat încă în cadrul blocului celor 27 de state membre.

Uniunea „își pune în aplicare angajamentele asumate” față de Washington „în conformitate cu practicile legislative obișnuite, ținând guvernul american pe deplin informat pe tot parcursul procesului”, a reacționat delegația sa la Washington, solicitată de AFP.

Dacă Statele Unite nu își respectă partea lor din acord, a adăugat aceasta, „vom păstra toate opțiunile deschise pentru a proteja interesele UE”.

Mercedes și BMW i-au „jefuit” pe americani

Industria auto germană ar fi grav afectată de această măsură, iar republicanul a acuzat, de altfel, constructorii Mercedes și BMW că i-au „jefuit” pe americani „de ani de zile”.

Donald Trump este nemulțumit în special de faptul că aliații europeni ai Statelor Unite ezită să contribuie logistic sau militar la ofensiva israelo-americană împotriva Iranului sau la securizarea strategicei Strâmtorii Ormuz, practic blocată de Teheran.

În general, pe parcursul celor două mandate ale sale, președintele republican a multiplicat criticile la adresa țărilor europene pentru ceea ce el consideră a fi o lipsă de angajament în propria lor apărare, precum și la adresa NATO, pe care o acuză că depinde excesiv de protecția militară americană.

„Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”

De la sfârșitul Războiului Rece, prezența americană în Germania a fost considerabil redusă, dar rămâne un pilon al politicii de securitate a Germaniei, în special în contextul amenințării rusești, mai ales după invazia Ucrainei.

Ea reprezintă, de asemenea, mii de locuri de muncă și contracte pentru o economie germană în criză.

Potrivit Centrului de Date privind Personalul Militar al Departamentului Apărării din SUA, la sfârșitul anului trecut armata americană avea 68.000 de militari în serviciu activ detașați permanent în bazele sale din Europa.

„Reducerea prezenței noastre militare în Europa în momentul în care forțele ruse continuă să atace Ucraina fără milă și să hărțuiască aliații noștri din NATO este un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin și sugerează că angajamentele americane față de aliații noștri depind de starea de spirit a președintelui”, a denunțat senatorul democrat Jack Reed.

Analiștii din domeniul apărării, democrații din opoziție și chiar unii membri ai propriului partid republican al lui Trump consideră că o prezență militară puternică a SUA în Europa este o parte vitală a influenței militare globale a țării, iar retragerile majore de trupe sau închiderea bazelor, în special în Germania, ar putea ajunge să coste miliarde de dolari și să reducă semnificativ capacitatea Washingtonului de a desfășura operațiuni în întreaga lume.

„Atacurile continue asupra aliaților NATO… îi afectează pe americani”, a postat joi seara pe rețelele de socializare Don Bacon, un reprezentant republican. „Cele două mari aerodromuri din Germania ne oferă acces excelent pe trei continente. Ne tragem singuri în picior”, a spus Bacon.

Amenințări pentru Italia și Spania

Pe lângă Germania, Donald Trump a declarat joi că ia în considerare și o reducere a forțelor americane din Italia și Spania, tot pe fondul războiului din Iran.

„Italia nu a fost de niciun ajutor, iar Spania a fost detestabilă, absolut detestabilă”, a afirmat el.

La sfârșitul anului 2025, Italia număra 12.662 de soldați americani în serviciu activ, iar Spania 3.814, potrivit unui bilanț oficial.

Uniunea Europeană a subliniat joi că prezența trupelor americane în Europa servește „de asemenea intereselor Statelor Unite în cadrul acțiunii lor la scară mondială”.

La începutul lunii aprilie, Trump a declarat că ia în considerare „fără nicio îndoială” retragerea din NATO din cauza refuzului aliaților europeni de a participa la războiul împotriva Iranului și de a contribui la asigurarea securității Strâmtorii Ormuz.

O retragere a SUA ar fi catastrofală pentru securitatea Europei, dar este considerată puțin probabilă din cauza legislației americane adoptate în 2024, care interzice unui președinte să părăsească NATO fără o majoritate de două treimi în Senat sau fără o hotărâre a Congresului.