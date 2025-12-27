Polonia își va face fortificații anti-drone la frontiera estică. Proiect de 2 miliarde de euro

Polonia intenționează să finalizeze un set nou de fortificații anti-drone de-a lungul frontierelor sale estice în termen de doi ani, conform anunțului făcut de ministrul adjunct al apărării, în contextul incursiunii de drone rusești care a avut loc în spațiul aerian polonez în acest an.

„Ne așteptăm să avem primele capacități ale sistemului în aproximativ șase luni, poate chiar mai devreme. Iar finalizarea întregului sistem va dura 24 de luni”, a declarat ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, într-un interviu acordat The Guardian la Varșovia.

El a explicat că noile sisteme de apărare antiaeriană vor fi integrate într-o linie de protecție construită în urmă cu un deceniu. Proiectul va implica mai multe niveluri de apărare, inclusiv mitraliere, tunuri, rachete și sisteme de bruiaj al dronelor.

„O parte dintre acestea sunt destinate utilizării doar în condiții extreme sau de război. De exemplu, aceste mitraliere cu țevi multiple sunt dificil de utilizat pe timp de pace, deoarece tot ce urcă trebuie să coboare”, a spus el.

Mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez în septembrie, determinând autoritățile să închidă aeroporturi, să ridice avioane de vânătoare de la sol și să doboare dronele.

De atunci, Polonia și-a actualizat planurile aflate deja în curs de elaborare pentru consolidarea frontierelor estice.

Fortificațiile anti-drone, proiect de 2 miliarde de euro

Proiectul va costa peste 2 miliarde de euro și va fi finanțat prin programul SAFE, dar și din bugetul de stat, a precizat Tomczyk.

Oficialul a spus că vor fi create centre logistice în fiecare municipalitate poloneză din zona de graniță și că acolo vor fi depozite echipamente care să ajute la o eventuală blocare a frontierei, gata să fie desfășurate în doar câteva ore.

„Adevărul este că, atâta timp cât Ucraina se apără și luptă împotriva Rusiei, Europa nu este expusă riscului de război în sensul convențional, strict al cuvântului. În schimb, ne vom confrunta cu provocări și acte de sabotaj”, a mai declarat ministrul adjunct al apărării poloneze. Totuși, dacă Occidentul va permite Rusiei să câștige în Ucraina, nu va trece mult până când Kremlinul își va îndrepta atenția către Europa, a avertizat Tomczyk.