Polonia pune sub acuzare 6 persoane pentru acte de sabotaj comandate de serviciile de informații străine. Varșovia acuză că este ținta Rusiei și a Belarusului

Semnul rutier cu inscripția „Republica Polonă – Frontiera de stat” și steagurile poloneze și europene sunt vizibile în timp ce grănicerii polonezi verifică mașinile la frontiera polono-germană din Slubice, vestul Poloniei, aproape de orașul german Frankfurt an der Oder, pe 7 iulie 2025. Credit line: Wojtek RADWANSKI / AFP / Profimedia

Procurorii polonezi au acuzat un grup de șase persoane de infracțiuni, inclusiv sabotaj comandat de serviciile de informații străine, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al procuraturii, citat de Reuters.

Polonia afirmă că rolul său de centru de ajutor pentru Ucraina a făcut-o ținta serviciilor secrete rusești și belaruse, acuzând Moscova și Minsk de comiterea de acte de sabotaj, precum incendii pe teritoriul polonez. Rusia și Belarus au respins aceste acuzații.

Procuratura a declarat că ancheta a fost declanșată de informații descoperite în timpul unei investigații privind activitățile cetățeanului ucrainean Serhii S, care a fost încarcerat la începutul acestui an pentru planificarea de acte de sabotaj în numele Rusiei.

„Probele obținute în acest caz au indicat suspiciunea că o grupare criminală organizată care operează în Polonia s-a angajat în recrutarea și organizarea de activități de sabotaj pentru agenții de informații străine”, a declarat purtătorul de cuvânt într-un comunicat.

„Acțiunile agențiilor de informații străine aveau ca scop generarea de tulburări publice și crearea unui sentiment de neputință în rândul autorităților statului prin sabotaj și subversiune”, a mai spus oficialul.

Procurorii au declarat că există trei inculpați polonezi (Kamil K, Dawid P și Lukasz K) și trei belaruși (Stepan K, Andrei B, Yaraslau S). Legile poloneze privind confidențialitatea împiedică presa să publice numele de familie ale persoanelor acuzate de infracțiuni.

Acuzațiile se referă, printre altele, la un atac prin incendiere asupra unui depozit de paleți din Marki, în centrul Poloniei. Acest atac a fost comandat de un serviciu secret străin, potrivit procurorilor. De asemenea, au avut loc atacuri asupra unui depozit din Gdansk în aprilie 2024 și asupra unui restaurant din Gdynia.

Patru dintre inculpați sunt acuzați de acte de sabotaj la comanda unor servicii de inteligență străine. Doi dintre suspecți s-au declarat nevinovați, trei au recunoscut faptele, iar unul a admis doar o parte din acuzații.

Pe lângă actele de sabotaj, gruparea va răspunde pentru acuzații de trafic de droguri și de arme.