Polonia și Germania promit să preia conducerea în relansarea economiei Europei: „Trebuie să slăbim corsetul de reglementări”

Germania și Polonia trebuie să își asume împreună responsabilitatea pentru relansarea economică a Europei, au declarat luni, la Varșovia, miniștrii de Finanțe ai celor două țări, în condițiile în care creșterea economică a continentului rămâne lentă comparativ cu rivali precum Statele Unite și China, notează Reuters.

O economie relativ slabă a amplificat dificultățile Europei și pe alte planuri, în contextul amenințărilor de securitate percepute din partea Rusiei, al disputelor comerciale și geopolitice cu administrația Trump și al incertitudinilor legate de relațiile cu Beijingul.

„Trebuie să facem Europa mai competitivă”, a declarat ministrul polonez de Finanțe, Andrzej Domanski, în cadrul unei conferințe de presă comune cu vicecancelarul și ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil.

„Atât Polonia, cât și Germania sunt pregătite să creeze acest impuls și să dezvolte politici economice care să readucă Europa la statutul de putere economică, nu doar una de reglementare”, a spus el.

La rândul său, Klingbeil a vorbit despre relația transatlantică și schimbările semnificative prin care aceasta trece.

„Și suntem de acord: tocmai în această etapă trebuie să consolidăm Europa și să o ducem mai departe”, a afirmat el, aflat la prima sa vizită în Polonia de la preluarea mandatului.

O Europă „pe două viteze”

Klingbeil a declarat că Uniunea Europeană trebuie să devină „mai rapidă, mai inteligentă și mai capabilă să gestioneze complexitatea”.

Miniștri din șase economii europene de top, inclusiv Germania și Polonia, au promis miercuri că vor fi motoarele progresului european, în timp ce au discutat modalități de deblocare a proiectelor blocate de procesul decizional complex al UE.

„Ne-am propus să aprofundăm cooperarea europeană, să accelerăm ritmul și să cerem acest lucru și Comisiei”, a spus Klingbeil, referindu-se la videoconferința de săptămâna trecută.

El a precizat că aceasta a fost o primă reuniune și că o nouă întâlnire va avea loc în curând, la Bruxelles.

„Nu este vorba atât de mult despre adoptarea deciziilor într-un nou format, cât despre găsirea unor poziții comune, astfel încât să putem apoi împinge deciziile înainte în cadrul Eurogrupului”, a declarat Klingbeil, referindu-se la forumul miniștrilor de Finanțe din zona euro.

Ideea formării unor coaliții ad-hoc, care să permită unor state din UE să avanseze cu anumite proiecte fără a avea nevoie de acordul tuturor celor 27 de state membre, îi atrage de mult timp pe unii decidenți și a fost deja aplicată în cazul unor proiecte-cheie, inclusiv moneda euro.

„Trebuie să slăbim corsetul de reglementări, să simplificăm legislația, să reformăm piețele și să valorificăm pe deplin puterea pieței europene comune și a celor aproape 500 de milioane de consumatori ai săi”, a spus Domanski.

Ministrul polonez a subliniat că Europa se află într-o cursă.

„O cursă pentru competitivitate, pentru construirea unei adevărate forțe economice, iar pentru a reuși acest lucru trebuie să accelerăm”, a declarat Domanski.