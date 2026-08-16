Polonia trimite o ambulanţă aeriană în Ungaria după teribilul accident de autocar / Pasagerii erau pelerini polonezi. Tragedia similară din urmă cu 4 ani

Varşovia va trimite o ambulanţă aeriană la Budapesta în urma accidentului din noaptea de sâmbătă spre duminică, soldat cu 12 morţi şi cel puţin 10 răniţi grav, a anunţat prim-ministrul polonez Donald Tusk, potrivit AFP.

„Am decis să trimit un avion special polonez în Ungaria, cu reprezentanţi ai Ministerului de Externe şi ai serviciilor medicale la bord”, a declarat Tusk, adăugând că „toţi răniţii vor primi asistenţa medicală şi consulară necesară”.

Autocarul înmatriculat în Polonia, cu 59 de persoane la bord – 57 de pasageri și doi șoferi, s-a răsturnat într-un șanț, pe autostrada M3 din Ungaria.

Cetăţenii polonezi se întorceau dintr-un pelerinaj de la sanctuarul marian din Medjugorje, din Bosnia şi Herţegovina, a relatat presa poloneză, citând Ministerul de Externe de la Varşovia, potrivit agenției croate HINA, citată de Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al MAE polonez, Maciej Wewior, a confirmat că „totul indică faptul că se întorceau din Medjugorje”, în timp ce autorităţile locale din regiunea de origine a pelerinilor au confirmat, de asemenea, informaţia.

Premierul ungar Peter Magyar a anunţat duminică dimineaţă că 12 oameni şi-au pierdut viaţa şi cel puţin 10 au fost răniţi grav după ce un autocar polonez s-a răsturnat în timpul nopţii pe o autostradă din estul Ungariei.

În august 2022, un alt accident mortal cu pelerini polonezi s-a produs în Croaţia

Autocarul, care intrase în Ungaria din Serbia, s-a răsturnat în jurul orei locale 01:00, în apropiere de Mezokeresztes, la aproximativ 140 de kilometri est de Budapesta. La bord se aflau 57 de pasageri şi doi şoferi.

„Autocarul a ieșit de pe porțiunea de drum drept, a ajuns într-un șanț și s-a răsturnat. Informațiile preliminare indică faptul că șoferul probabil a adormit”, a precizat poliția ungară.

Unsprezece persoane au murit la faţa locului, iar o alta a decedat la spital. Serviciile de urgenţă ungare au declarat că au tratat o persoană în stare critică, nouă cu răni grave şi 37 cu răni uşoare.

Este cel mai grav accident de autocar din Ungaria de la tragedia de la Siofok din 2003, când la o trecere de nivel cu calea ferată un tren a izbit un autocar care transporta turişti germani, în incident pierzându-şi viaţa 33 de oameni.

HINA aminteşte totodată că, la 6 august 2022, 12 pelerini polonezi au fost ucişi şi peste 40 răniţi într-un accident de autocar lângă Breznicki Hum, în Croaţia, în timp ce călătoreau spre Medjugorje.