Poluare cu carburanți pe Dunăre, după ce un împingător s-a scufundat în zona Giurgiu

Administrația Națională Apele Române a anunțat că miercuri a fost semnalată o posibilă poluare cu produse petroliere (carburant și ulei), cauzată de scufundarea unui împingător în zona Plajei Vechi Giurgiu, pe canalul Plantelor.

Administrația Națională „Apele Române” precizează că a fost informată telefonic de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Giurgiu, cu privire la această poluare.

„Echipele Laboratorului de Calitate a Apelor (LCA) Giurgiu, precum și specialiști ai Inspecției Bazinale a Apelor (IBA) din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Giurgiu sunt pe drum pentru evaluarea situației de la fața locului”.

Laboratorul de Calitate a Apei urmează să ia probe de apă din mai multe puncte, spun cei de la ANAR.