Poluare în Marea Neagră după bombardamentele rusești de la Odesa. Zeci de păsări moarte au fost scoase din apă

Atacuri aeriene ruse asupra portului Odesa din sudul Ucrainei au provocat poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre, ucigând viaţa marină, scrie AFP, citată de Agerpres.

Odesa, important port comercial, a suferit în ultimele săptămâni unele dintre cele mai grave bombardamente din cei aproape patru ani de război, autorităţile ucrainene denunţând atacurile ca fiind o încercare de a distruge infrastructura maritimă a ţării, de care depind în mare măsură exporturile agricole.

Un jurnalist AFP a filmat miercuri bălţi de ulei brun pe coasta Odesei şi o pată de ulei plutind la suprafaţa mării. Voluntari curăţau nisipul şi scoteau păsări marine moarte din apă.

„Cauza este atacul masiv al inamicului asupra infrastructurii portuare, care a deteriorat rezervoarele de ulei de floarea-soarelui, provocând scurgeri”, a explicat guvernatorul Oleg Kiper într-un comunicat.

Vladislav Balinski, expert în ecologie marină, a descris incidentul drept „un dezastru ecologic”. „Pe coastă sunt zeci de păsări moarte, în mare parte corcodei tineri”, a scris el.

Leonid Stoianov, un medic veterinar implicat în salvarea păsărilor, a declarat pentru AFP că acestea mor de hipotermie după ce intră în contact cu uleiul, care îndepărtează stratul natural de grăsime de pe penele lor.