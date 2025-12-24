Sari direct la conținut
Actualitate

Poluare în Marea Neagră după bombardamentele rusești de la Odesa. Zeci de păsări moarte au fost scoase din apă

  • Andrei Georgescu
HotNews.ro
Poluare în Marea Neagră după bombardamentele rusești de la Odesa. Zeci de păsări moarte au fost scoase din apă
Pată de ulei în apropiere de Odesa Foto: Lyashonok Nina/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Atacuri aeriene ruse asupra portului Odesa din sudul Ucrainei au provocat poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre, ucigând viaţa marină, scrie AFP, citată de Agerpres.

Odesa, important port comercial, a suferit în ultimele săptămâni unele dintre cele mai grave bombardamente din cei aproape patru ani de război, autorităţile ucrainene denunţând atacurile ca fiind o încercare de a distruge infrastructura maritimă a ţării, de care depind în mare măsură exporturile agricole.

Un jurnalist AFP a filmat miercuri bălţi de ulei brun pe coasta Odesei şi o pată de ulei plutind la suprafaţa mării. Voluntari curăţau nisipul şi scoteau păsări marine moarte din apă.

„Cauza este atacul masiv al inamicului asupra infrastructurii portuare, care a deteriorat rezervoarele de ulei de floarea-soarelui, provocând scurgeri”, a explicat guvernatorul Oleg Kiper într-un comunicat.

Citește și
Bombardament cu rachete balistice asupra portului Odesa. „Unul dintre cele mai mari” atacuri de la începutul războiului

Vladislav Balinski, expert în ecologie marină, a descris incidentul drept „un dezastru ecologic”. „Pe coastă sunt zeci de păsări moarte, în mare parte corcodei tineri”, a scris el.

Leonid Stoianov, un medic veterinar implicat în salvarea păsărilor, a declarat pentru AFP că acestea mor de hipotermie după ce intră în contact cu uleiul, care îndepărtează stratul natural de grăsime de pe penele lor.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro