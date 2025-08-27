Poluare majoră în București. Miros persistent de fum în oraș, după incendiul din Dragonul Roșu. HARTA zonelor afectate

Bucureștiul a fost poluat masiv și se simte miros puternic de plastic ars în mai multe zone, din cauza incendiului izbucnit marți seară la un depozit din Complexul Dragonul Roșu. Poluarea a depășit de patru ori nivelul maxim admis.

Se simte miros de plastic ars în mai multe zone din București, cele mai afectate fiind cartierele Berceni, Colentina și Titan, conform comisarului general al Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan.

Harta poluării în Bucuresti, miercuri la prânz (date Airly) – Cu mov și roșu sunt marcate zonele cu cele mai mari concentrații

Datele Airly indicau că o parte dintre senzori au măsurat cel mai ridicat nivel de poluare, unul periculos pentru sănătate.

Nivelul de poluare a început să crească de marți seară, după ora 23.00, mai întâi în zona Obor-Voluntari, aproape de locul incendiului și apoi, din cauza direcției vântului, poluarea a coborât în zona Colentina – Mihai Bravu și a înregistrat un „vârf” miercuri dimineață în zona Berceni, cu un maxim de peste 200 de micrograme/mc, particule PM10, a explicat pentru HotNews.ro, comisarul șef al Gărzii de Mediu, Andrei Corlan.

„Bătaia vântului a mutat punctul nevralgic din zona incendiului în sudul Capitalei”

Acest nivel a fost de patru ori peste concentrația maximă admisă (concentrația măsurată la media de 24 de ore).

Datele Gărzii de Mediu pentru ora 10.00 indicau faptul că se mențineau ridicate concentrațiile în zonele Berceni, Titan, Mihai Bravu și pod Văcărești.

„Bătaia vântului a mutat punctul nevralgic din zona incendiului în zona sudului Capitalei, unde avem cel mai ridicat nivel de poluare, dar ultimele date arată o scădere a concentrațiilor”, a mai spus comisarul șef al Gărzii de Mediu.

În condiţiile în care acolo era un depozit de jucării, „plin”, a fost resimţit un miros înţepător de „plastic ars”.

„Vorbim de 3.800 de metri pătraţi, un depozit plin. Am resimţit şi eu mirosul, şi colegii mei, un miros puternic înţepător de plastic ars, care poate să fie un disconfort. Dar pentru a face afirmaţii fundamentate, aşteptăm concluzia celor de la ISU. Aştept concluzia colegilor mei de la Comisariatul Judeţean Ilfov”, a mai explicat Corlan.

La ora 11.30 încă erau măsurate valori ridicate ale poluării, cu concentrații ridicate în zona Berceni, cu valori de 150 µg/m³ (particule PM10).

„Dacă nu apar surprize neplăcute ne așteptăm ca pe la jumătatea zilei aerul să se limpezească și să fie din nou respirabil”, a mai spus comisarul Andrei Corlan.

El a adăugat că se vor face verificări pentru a se stabili dacă la spațiul din Dragonul Roșu care a ars nu erau depozitate și alte lucruri care necesitau autorizație de mediu.

Potrivit comisarului general de mediu, autolaboratorul Agenţiei de Protecţie a Mediului este amplastat şi monitorizează în timp real evoluţia calităţii aerului, iar din oră în oră se fac update-uri, iar populaţia va fi informată „pas cu pas” dacă există „riscuri pentru sănătate”.

Ultimele date primite miercuri dimineață de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov arată că incendiul de la Dragonul Roșu, pe o suprafață de 3.800 de metri pătrați. Pompierii au intervenit 28 de autospeciale.

„Actiunile de intervenție vor continua astăzi pentru îndepărtarea elementelor care au ars, sens în care vor fi utilizate buldoexcavatoare pentru a realiza accesul la focarele acoperite de pereții prăbușiți ai depozitului“, a precizat ISU București-Ilfov.