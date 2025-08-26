VIDEO Incendiu puternic la un spaţiu de depozitare din Dragonul Roşu. „Structura clădirii s-a prăbușit parțial”, anunță ISU. Intervin 16 autospeciale

Pompierii intervin la incendiul de la Dragonul Roșu. Captură video ISU București-Ilfov

Un incendiu puternic a izbucnit, marţi seară, la un spaţiu de depozitare din complexul „Dragonul Roşu” din Bucureşti. Flăcările au cuprins circa 2.000 de metri pătraţi, existând riscul ca incendiul să se extindă la alte spaţii de depozitare.

21:39

Pompierii anunță la acest moment că focul se manifestă generalizat, iar structura clădirii s-a prăbușit parțial.

Cauza incendiului este încă necunoscută, iar intervenția este încă în desfășurare.

Incendiu la Dragonul Roşu. Sursă video: ISU Bucureşti-Ilfov

21:27

Pompierii bucureșteni anunță că se acționează în continuare pentru stingerea incendiului și protejarea clădirilor la care există pericol de extindere.

Nu s-au înregistrat victime, precizează ISU Bucureşti-Ilfov.

21:06

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu situat pe strada Drumul Gării, București”, anunță ISU Bucureşti-Ilfov.

Potrivit ISU, „incendiul se manifestă cu degajări mari de fum la un spațiu de depozitare, pe o suprafață de aproximativ 2.000 mp, cu risc de propagare la alte spații de depozitare învecinate”. Nu au fost înregistrate victime, precizează ISU.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospecială cu roboți, CBRN și 2 ambulanțe SMURD.