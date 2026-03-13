Șeful OpenAI susține că inteligența va deveni o utilitate, ca apa și curentul electric

Sam Altman, directorul general (CEO-ul) OpenAI, a oferit o formulare surprinzător de clară a modului în care își imaginează viitorul inteligenței artificiale, afirmând că aceasta va ajunge atât de răspândită încât inteligența în sens general va ajunge ca o utilitate, relatează site-ul tech Gizmodo.

„Vedem un viitor în care inteligența este o utilitate, asemenea electricității sau apei, iar oamenii o cumpără de la noi contorizat”, a declarat Altman, într-o apariție la Summitul pentru Infrastructură AI organizat în Statele Unite săptămâna aceasta de compania de investiții BlackRock.

Dacă afirmațiile sale pot suna puțin bizar, inclusiv jurnaliștii specializați în tehnologie de la Gizmodo notează că ele evocă imaginea de coșmar a cuiva care nu își poate plăti factura pentru inteligență.

Altman a dezvoltat însă ideea sa, afirmând că OpenAI, compania din spatele ChatGPT, are o „convingere fundamentală în abundența inteligenței” în viitor. „Unul dintre cele mai importante lucruri în viitor este să facem inteligența, împrumutând o veche expresie din industria energiei care nu a funcționat chiar așa: «prea ieftină pentru a mai fi contorizată»”, a explicat acesta.

Inteligența artificială provoacă deocamdată scumpirea utilităților în anumite locuri

Deocamdată însă, consumul energetic uriaș al centrelor de date necesare pentru antrenarea și funcționarea sistemelor de inteligență artificială începe să stârnească nemulțumiri în SUA și alte locuri din cauza impactului lor tocmai asupra prețului utilităților.

Subiectul a fost abordat inclusiv de către președintele american Donald Trump, care a afirmat în discursul său privind Starea Uniunii de la sfârșitul lunii februarie că firmele de tehnologie „au obligația să își asigure propriile nevoi de energie”.

„Își pot construi propriile centrale electrice ca parte a fabricii lor, astfel încât prețurile să nu crească pentru nimeni”, a spus Trump, un susținător puternic al dezvoltării fără reglementări a inteligenței artificiale, pentru ca SUA să nu își piardă avantajul tehnologic față de China.

Gizmodo notează însă acum că prin sugestia că inteligența ar putea deveni o „utilitate”, Altman afirmă subtil că inteligența artificială ar trebui să fie subvenționată de guvern, așa cum sunt și alte utilități publice.

Șeful OpenAI a comparat recent consumul energetic al AI cu cel al tuturor oamenilor care au trăit vreodată

Șeful în vârstă de 40 de ani al OpenAI nu este la primele comentarii care au ridicat semne de întrebare în ultima perioadă.

De exemplu, la summitul major pentru AI organizat de India luna trecută, el a susținut că plângerile privind consumul de energie al sistemelor AI ignoră cantitatea totală de energie necesară pentru a crea și a „antrena” un om real.

El a spus că este nerezonabil să ne concentrăm asupra „câtă energie este necesară pentru a antrena un model AI, în raport cu cât îl costă pe un om să facă o singură interogare de inferență”.

„Îți trebuie cam 20 de ani de viață și toată mâncarea pe care o consumi în acel interval înainte să devii inteligent”, a continuat el.

„Și nu doar atât: a fost nevoie de evoluția pe scară foarte largă a celor 100 de miliarde de oameni care au trăit vreodată și au învățat să nu fie mâncați de prădători și au învățat cum să descifreze știința și alte lucruri, pentru a te produce pe tine”, a mai afirmat Sam Altman.