Pompier lovit cu o cărămidă în piept în timp ce intervenea la un incendiu. Trei persoane duse la audieri

Un pompier care participa la stingerea unui incendiu izbucnit în orașul Ștefănești, duminică seară, a fost rănit de localnicii care au devenit agresivi, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș, potrivit Agerpres.



Un echipaj de pompieri de la Detașamentul Pitești a intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit pe strada Sticlelor din orașul Ștefănești.



„Pe parcursul misiunii de stingere a incendiului, persoanele aflate la fața locului au manifestat un comportament agresiv atât față de forțele de intervenție, cât și față de autospeciala de stingere. În urma incidentului, unul dintre colegii noștri a fost rănit”, se precizează într-o informare transmisă de ISU Argeș.

Care este starea pompierului atacat

Conform aceleiași surse, pompierul rănit a primit asistență medicală de la un echipaj SMURD și a fost transportat la spital pentru investigații de specialitate.

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarant duminică seară, la Digi24, că pompierul a fost lovit cu o cărămidă în piept.

„Din fericire, colegul nostru pompier nu este în stare critică din informațiile care le-am dat, dar a fost transferat la spital și este normal că forțele de ordine la acest moment intervin pentru că va trebui stabilit cine a făcut acest lucru, cine este vinovatul și trebuie luate toate măsurile împotriva celor care agresează, cei care intervin să salveze vieți și cei care intervin în situațiile de urgență”, a spus Arafat.

Trei persoane, duse la audieri

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș a anunțat că forțele de ordine au intervenit în sprijinul pompierilor care acționau pentru stingerea unui incendiu scăpat de sub control.

La fața locului s-au deplasat luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, echipaje ale Poliției Municipiului Pitești și Poliției Orașului Ștefănești, precum și jandarmi.



„În urma incidentului, din primele verificări, a reieșit că un pompier din cadrul ISU Argeș ar fi fost lovit de un obiect contondent aruncat de una dintre persoane. De asemenea, o autospecială de poliție, neinscripționată, precum și o autospecială de stingere incendii, au suferit distrugeri”, au transmis reprezentanții IPJ Argeș.



Trei persoane implicate au fost depistate și conduse la audieri, verificările fiind continuate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul și luarea măsurilor legale.