Pompierii din București au salvat un tânăr care a căzut într-un lac înghețat în timp ce încerca să scoată din apă un câine – VIDEO

Pompierii au avut vineri seară o intervenție contracronometru pe lacul din Parcul IOR din Capitală. Ei au fost chemați pentru salvarea unui un tânăr de 24 de ani, care a căzut în lacul înghețat în timp ce încerca să salveze un câine ajuns în apă. Atât tânărul, cât și patrupedul au fost scoși din apă teferi.

„În această seară, pompierii Detașamentului Chimiștilor au intervenit pentru salvarea unui tânăr căzut într-un lac înghețat, în timp ce încerca să salveze un câine ajuns în apă. Temperaturile scăzute și gheața fragilă au transformat gestul de altruism într-o situație extrem de periculoasă”, se arată într-o postare pe Facebook a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bucuresti-Ilfov.

Potrivit sursei citate, intervenția a fost una contracronometru.

„Accesul cu autospeciala de pompieri până în apropiere de locul unde s-a produs evenimentul nu s-a putut realiza, astfel că pompierii au alergat până în zona indicată de martori. O soluție salvatoare a fost folosirea unei bărci de mici dimensiuni, ușor de manevrat, identificată de un martor într-un depozit de ambarcațiuni de agrement. Decizia a făcut diferența, iar persoana a fost extrasă rapid și în siguranță, fiind apoi preluată de echipaje medicale”, relatează reprezentanții ISU.

Pericolul de pe lacuri. Avertismentul ISU

Potrivit ISU, intervenția de salvare a avut „un final fericit pentru ambii protagoniști, atât pentru tânărul de 24 de ani, cât și pentru câinele scos din apă de scafandrii noștri”.

Reprezentanții ISU reamintesc că „gheața formată pe lacuri, râuri sau bălți NU este sigură, indiferent de grosimea aparentă. În astfel de situații, nu încercați salvarea pe cont propriu – apelați imediat 112 și lăsați intervenția în sarcina echipelor de salvatori”.