Ponderas Academic Hospital intră în elita mondială a medicinei: Premiul „Leadership of Excellence”, acordat în premieră europeană

Ponderas Academic Hospital devine singurul spital din Europa și unul dintre cele trei din întreaga lume distinse de Surgical Review Corporation (SRC) pentru siguranța pacienților și excelența medicală continuă.

Distincția internațională, în premieră pentru Ponderas Academic Hospital din București, parte a Rețelei de Sănătate Regina Maria, a fost acordată de SRC (Surgical Review Corporation), organism internațional independent din SUA care certifică excelența îngrijirii medicale. Sue Hansen, senior inspector SRC, a explicat în cadrul unui eveniment desfășurat la București cum se evaluează un spital la standarde de excelență, iar prof. dr. Cătălin Copăescu, directorul medical al Ponderas Academic Hospital, a vorbit despre semnificația acestui premiu și diferența față de distincțiile obținute până acum.

Cinci sunt criteriile de evaluare pentru distincția SRC: siguranța pacienților și rezultatele clinice, performanța în acreditare, menținerea unor sisteme solide de calitate, impactul în sistemul de sănătate și inovația în parteneriat cu SRC. Practic, acest premiu confirmă performanța demonstrată în timp și utilizarea datelor pentru îmbunătățirea continuă a îngrijirii la Spitalul Ponderas.

12 ani de performanță: Cum a început călătoria către excelență

Sue Hansen, senior inspector SRC, a vorbit la București despre activitatea Surgical Review Corporation și semnificația acestui premiu

„Distincția pe care am primit-o astăzi este o încununare a eforturilor constante pe care echipa din Ponderas Academic Hospital le-a făcut în ultimii 12 ani pentru a menține nivelul de calitate. Începutul a fost extrem de provocator pentru că am dorit să ne inspirăm și să implementăm ceva ce ar putea îmbunătăți activitatea medicală și pacienții noștri să aibă rezultate mai bune în urma intervențiilor chirurgicale. În peisajul nostru autohton, modelele de inspirație erau, sigur, spitalele mai mari decât instituția noastră, unele spitale private aflate la început, cu multe ambiții pentru dezvoltarea chirurgiei moderne, chirurgiei minim invazive”, a subliniat prof. dr. Cătălin Copăescu.

Însă, pe lângă modelele de la noi, era nevoie și de unele internaționale, din țări unde experiența era mai consistentă și care obținuseră rezultate în urma programelor puse în practică.

„Am avut o întâlnire memorabilă, istorică, cu reprezentanții Surgical Review Corporation. Neil Hutcher, un medic cu multă experiență, a fost președinte al Societății Americane de Chirurgie Metabolică și Bariatrică (ASMBS), care a dezvoltat un program de excelență cu rezultate excepționale. A fost pentru mine un model de inspirație, un sprijin permanent care ne-a călăuzit pașii, prima dată pentru aplicare și apoi pentru obținerea desemnării de centru de excelență”, a mărturisit profesorul Copăescu.

În anul 2013, Centrul a îndeplinit criteriile, iar în 2014 a primit prima distincție, mai spune acesta. „Am putut arăta comunității din România și din Europa de Est – a fost prima desemnare din Europa de Est a unui Centru de Excelență în Chirurgia bariatrică – am putut arăta că putem și noi să punem în practică programe care pot îmbunătăți siguranța pacienților, că un act operator de calitate reduce complicațiile, îmbunătățind modul în care pacienții se refac după intervenția chirurgicală. Și, un an mai târziu, deja aveam primele rezultate, mult mai bune decât în perioada anterioară”, completează Copăescu.

Într-o altă ligă a medicinei: Doar trei spitale din lume dețin această distincție

Obținerea acreditării a fost însă doar primul pas. Pentru menținerea ei era nevoie de o demonstrație că serviciile medicale oferite se mențin la același nivel înalt. „La fiecare trei ani, aceste centre de excelență trebuie reacreditate. Surgical Review Corporation a revenit și a constatat că noi eram cel puțin la fel de buni. Pentru noi, aceasta a însemnat o responsabilitate nu doar de a menține calitatea serviciilor, ci și de a ridica ștacheta și mai sus. Mai mult decât atât, pornind de la chirurgia bariatrică și metabolică, am fost inspirați și am implementat programe similare de excelență pentru alte specialități: pentru chirurgia colorectală, unde rata complicațiilor asociate unor astfel de proceduri complexe la pacienți cu cancer era foarte ridicată. Și am reușit să îmbunătățim rezultatele la acești pacienți operați minim invaziv”, mai spune profesorul Copăescu.

La fel, pentru chirurgia herniilor, pentru chirurgia sânului, pentru chirurgia ortopedică, pentru chirurgia robotică, pentru chirurgia minim invazivă, adaugă specialistul: „Toate acestea au reprezentat un prilej de obținere a calificativului de centru de excelență și de fiecare dată am făcut-o într-o premieră națională și regională. În final, centrele de excelență care s-au aliniat celorlalte au fost Centrul de excelență pentru Chirurgia metabolică a copiilor și adolescenților și Centrul de excelență pentru Chirurgie revizională – ceea ce e deja foarte complex pentru că trebuie să reintervenim la pacienți care au fost supuși unor intervenții chirurgicale care nu mai sunt astăzi optime. Este un efort multidisciplinar, un efort încununat de acest succes, acela de a fi recunoscută performanța noastră”, punctează prof. dr. Cătălin Copăescu.

Distincția obținută astăzi de la SRC, mai spune directorul medical, este o premieră care trece Ponderas Academic Hospital într-o altă ligă: „Suntem singurul spital din Europa care a primit o asemenea distincție. Prin ea se recunoaște alinierea noastră la programele de siguranță, de excelență, auditate de Surgical Review Corporation, SRC. Sunt doar trei spitale în lume care au primit o astfel de distincție și greutatea acestui premiu este de fapt susținută de efortul colectiv al tuturor echipelor medicale care lucrează în cele nouă centre de excelență. A tuturor chirurgilor care sunt chirurgi de excelență și care își desfășoară cu abnegație activitatea medicală în Ponderas Academic Hospital, în interesul pacienților. Astăzi, Ponderas Academic Hospital a devenit un model de inspirație pentru alte spitale din România, din Europa de Est și din lume, care vin la noi să vadă cum am reușit să atingem acest vârf al excelenței și cum putem ca rezultatele noastre să fie mai bune pentru pacienții noștri. Suntem recunoscători pentru această onoare de a fi primul centru din Europa care primește această distincție de excelență continuă din partea Surgical Review Corporation”.

„Excelența este o călătorie, nu o destinație”: Ce urmează pentru Ponderas

Profesorul Cătălin Copăescu a dezvăluit și ce are în plan pentru viitor: „Obținerea acreditării pentru un centru de excelență este un angajament extrem de provocator. Dar și mai provocator este să poți menține nivelul de calitate la gradul de excelență la centrele care au dobândit acreditarea. Pentru că nu poți fi excelent doar azi. Excelența este de fapt o călătorie, este un angajament pentru echipă și pentru pacienți și menținerea este foarte dificilă. Însă avem în plan obținerea acreditării și pentru alte specialități pe care le-am dezvoltat. Atunci când avem o experiență suficientă, aplicăm pentru centrul de excelență. Sunt și alte specialități în vizor care vor înmulți numărul de ștampile cu care se mândrește spitalul atât de mult astăzi, în 2026”, a conchis prof. dr. Cătălin Copăescu.

Evaluarea SRC: „O distincție care salvează vieți și reconfirmă valoarea echipei”

Sue Hansen, senior inspector SRC, a vorbit la București despre activitatea SRC și semnificația acestui premiu. „SRC – Surgical Review Corporation – este o organizație non-profit dedicată siguranței pacienților, axată în principal pe calitatea îngrijirii acestora. Deși își are originea în SUA, activitatea se desfășoară la nivel internațional, inclusiv în Europa. Accentul se pune pe crearea unor centre de excelență care promovează standarde înalte de calitate”, a explicat Hansen.

Scopul este acela de a garanta siguranța pacienților și obținerea unor rezultate optime în urma intervențiilor chirurgicale. „Centrele de excelență acoperă domenii precum chirurgia bariatrică, chirurgia herniilor, ortopedia, chirurgia mamară și chirurgia minim invazivă. Această distincție reflectă efortul întregului spital și al echipei medicale de a oferi îngrijire de cea mai înaltă calitate și rezultate excelente. Dar, mai presus de toate, salvează vieți. Există doar trei astfel de spitale în lume și cred că premiul este o realizare extrem de onorantă”, a menționat Hansen.

Și totul, a adăugat Hansen, a pornit de la viziunea unui medic care a început cu o idee și, pe baza ei, s-a dezvoltat un proiect care a tot crescut. „A existat o colaborare pentru a stabili trasee clinice și standarde de îngrijire adecvate. Un aspect esențial este acela de a asigura aceeași calitate chirurgicală ridicată, indiferent de tipul intervenției. În acest fel, se garantează cele mai bune rezultate și un nivel maxim de siguranță pentru pacienți. Ponderas Academic Hospital este o instituție privată, iar acest lucru este extrem de important pentru orice pacient care apelează la serviciile lor”, a subliniat Hansen.

Acest premiu, a mai spus Hansen, reflectă angajamentul spitalului – al chirurgilor și al echipei de la conducere – de a menține nivelul de excelență: „Nu este un demers condus exclusiv de chirurgi, ci un angajament asumat de întreaga echipă. Totul este eficientizat pentru a asigura același standard de îngrijire pentru pacienți, indiferent de tipul de intervenție chirurgicală. Este o distincție care se reevaluează periodic – anual sau o dată la trei ani – pentru reconfirmarea statutului tuturor centrelor de excelență. Așadar, adevărata realizare nu este doar obținerea acestui statut, ci menținerea lui timp de 12 ani. Este o realizare remarcabilă”.

Ce înseamnă, în cifre și rigori, premiul SRC Leadership of Excellence

Premiul SRC Leadership of Excellence recunoaște organizațiile care demonstrează, în mod constant și prin rezultate măsurabile, excelență în ceea ce privește calitatea actului medical, siguranța pacienților, performanța în procesele de acreditare și parteneriatul strategic cu SRC. Premiul este acordat organizațiilor cu performanțe solide pe termen lung, care contribuie în mod constant la creșterea calității serviciilor medicale prin utilizarea datelor, îmbunătățirea continuă și leadership la nivelul întregului sistem.

Criterii de eligibilitate pentru a obține distincția

Participare de minimum trei ani: cel puțin trei ani de implicare activă în programele SRC; Implicare activă: participare curentă la programele SRC de acreditare și îmbunătățire a calității; Contribuție cu date: participare activă la baza de date SRC pentru îmbunătățirea calității – Quality Improvement (QI) Database; Amploarea programelor: menținerea a cel puțin cinci programe acreditate SRC.

Anatomia unui spital de top: Cum se măsoară siguranța pacienților

Organizațiile eligibile trebuie să demonstreze performanțe de excelență în cel puțin trei dintre cele cinci criterii de mai jos. În general, candidații cu un profil solid îndeplinesc patru sau cinci dintre acestea.

Excelență în siguranța pacienților și rezultatele clinice – criteriu obligatoriu Demonstrează îmbunătățiri susținute și măsurabile în ceea ce privește siguranța pacienților și rezultatele clinice; Utilizează în mod activ datele SRC/QI pentru dezvoltarea și implementarea continuă a inițiativelor de creștere a calității; Poate demonstra, în timp, reducerea complicațiilor și a evenimentelor adverse sau îmbunătățirea eficienței clinice. Excelență în acreditare Deține acreditări SRC active de tip Center of Excellence (Centru de Excelență); Demonstrează rezultate constante atât în procesele inițiale de acreditare, cât și în cele de reacreditare; Extinde în timp numărul programelor, serviciilor sau unităților acreditate; Menține un nivel ridicat de conformitate de-a lungul mai multor cicluri de evaluare. Performanță susținută a sistemului de calitate Demonstrează consecvență pe termen lung în respectarea sau depășirea standardelor SRC; Are implementată o infrastructură solidă de calitate la nivelul întregii organizații; Dispune de mecanisme interne de guvernanță care susțin îmbunătățirea continuă. Impact în sistemul de sănătate și leadership Reprezintă o instituție de referință sau un reper de bune practici la nivel regional, național sau internațional; Contribuie la îmbunătățirea accesului la servicii medicale și a calității îngrijirii în cadrul sistemului de sănătate sau al regiunii în care activează; Demonstrează leadership în educație, formare profesională și diseminarea bunelor practici; Contribuie la dezvoltarea și îmbunătățirea standardelor clinice. Inovație și parteneriat strategic cu SRC Colaborează cu SRC pentru dezvoltarea, îmbunătățirea sau pilotarea unor programe și standarde; Se numără printre organizațiile care adoptă timpuriu noile inițiative, metodologii sau modele de acreditare SRC; Demonstrează un nivel de implicare care depășește simpla conformare la standarde și contribuie activ la îmbunătățirea strategică; Oferă feedback relevant, care contribuie la dezvoltarea programelor și proceselor SRC.

Ponderas Academic Hospital este primul spital din Europa care primește această recunoaștere și deține în prezent nouă acreditări de Centru de Excelență și cinci Chirurgi de Excelență, în mai multe specialități chirurgicale. În total, spitalul are 17 acreditări de tip Chirurg de Excelență, același chirurg putând deține această recunoaștere în cadrul mai multor Centre de Excelență.

Articol susținut de Regina Maria