Popeyes aduce Mardi Gras în România: un Mystery Sandwich în ediție limitată și un Party Bus care a adus căldura din New Orleans la București

În februarie Popeyes ridică din nou ștacheta experiențelor de brand și aduce în România spiritul autentic Mardi Gras, cea mai faimoasă și colorată sărbătoare din New Orleans, un eveniment reinterpretat în stilul inconfundabil Popeyes: gust intens, energie molipsitoare și o doză sănătoasă de mister. Dacă Halloween-ul a fost despre întuneric și vibe-uri dark, Mardi Gras vine cu explozie de culoare, ritm și un concept care mută petrecerea pe roți, într-un București de februarie în plină iarnă.

Mystery Sandwich, vedeta sezonului Mardi Gras la Popeyes

Pe 13 februarie Popeyes a lansat Mystery Sandwich, o ediție foarte limitată, disponibilă până pe 6 martie, astfel că sendvișul apare în meniul Popeyes în culorile Mardi Gras, însă fără ingrediente vizibile, doar indicii subtile și o poveste construită în jurul ideii de „gust pe care trebuie să-l descoperi singur”. Mai mult, tot între 13 februarie și 6 martie Popeyes derulează o campanie dedicată tuturor celor care aleg Mystery Sandwich, mecanismul fiind unul simplu și accesibil. Participanții intră automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele cinci vouchere, fiecare voucher oferind gratuit trei luni de Chicken Sandwich.

Mardi Gras takeover: restaurante transformate și Popeyes Mardi Gras Bus, o petrecere care iese din tipare

În restaurante Popeyes, Mardi Gras preia controlul în februarie mai exact menuboard-uri tematice, animații pe kiosk-uri, tricouri speciale pentru echipă, ghirlande și mărgele colorate, totul pentru a recrea atmosfera caldă și animată din New Orleans. Cu toate acestea adevărata surpriză a venit din afara restaurantelor. Pe 21 februarie Popeyes a ieșit pe străzile din București cu Mardi Gras Bus, un autobuz complet personalizat, transformat complet într-un spațiu de petrecere, alături de DJ Morris, care a încins atmosfera ore în șir. Din party bus nu au lipsit decorurile autentice, animatorii și evident good vibes.

Trei runde de câte două ore au adus împreună în Popeyes Mardi Gras Bus peste 170 de fani Popeyes și influenceri, printre care Andrei Tiberiu și Costi Max, care au dat tonul la distracție în stil Popeyes. Invitații au primit mărgele Mardi Gras, iar cei mai energici au câștigat tricouri personalizate Popeyes Mardi Gras. Destinația finală a rămas secretă până la momentul plecării: un restaurant Popeyes unde participanții au fost întâmpinați cu muzică live și ocazia de a gusta Mystery Sandwich în premieră. Campania Mardi Gras a fost implementată cu ajutorul celor de la agenția de publicitate, PBJ.

Mardi Gras, în ADN-ul Popeyes, la fel ca Halloween

La fel ca Halloween-ul, Mardi Gras este o parte esențială din cultura New Orleans, orașul de origine al Popeyes. Muzică live, parade, culori strălucitoare, comunitate, toate aceste elemente sunt transpuse în experiențele Popeyes din România. Prin Mystery Sandwich și Popeyes Mardi Gras Bus, Popeyes continuă să ofere oamenilor experiențe memorabile, axate pe storytelling și un mix de divertisment, gastronomie și cultură.

Mardi Gras este una dintre cele mai faimoase și vechi tradiții ale orașului New Orleans, un festival care combină parade spectaculoase, muzică live, costume extravagante și o energie care pune comunitatea în mișcare. Evenimentul reprezintă apogeul sezonului de carnaval și marchează ultima zi de sărbătoare înainte de începutul Postului Paștelui, atunci când străzile se umplu de culoare, iar culorile clasice, mov, verde și auriu, creează un univers vizual inconfundabil. Dincolo de petreceri, Mardi Gras este o expresie a spiritului local din Louisiana: libertate, bucurie, comunitate și celebrarea vieții. Este un moment în care orașul devine o scenă deschisă, iar oamenii, indiferent de vârstă sau statut, se lasă purtați de ritmurile jazz-ului, de tradițiile krewe-urilor și de magia unui festival care transformă New Orleans într-un spectacol continuu.

Articol susținut de Popeyes